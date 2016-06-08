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МЭА снизило глобальный прогноз по спросу на газ
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МЭА снизило глобальный прогноз по спросу на газ
Экономика, 08 июн 2016, 13:41
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МЭА снизило глобальный прогноз по спросу на газ
Международное энергетическое агентство в своем «Среднесрочном отчете по рынку природного газа» снизило глобальный прогноз по спросу на энергоноситель. По оценке агентства, равновесие спроса и предложения не стоит ожидать до 2021 года
Фото: Reuters/Pixstream

В период с 2015 по 2021 год спрос на газ будет увеличиваться ежегодно на 1,5%, что ниже предыдущих шестилетних прогнозов, сообщает Bloomberg со ссылкой на презентацию «Среднесрочного отчета по рынку природного газа», представленного в среду Международным энергетическим агентством (МЭА) в Париже. Ранее среднегодовые темпы роста спроса в период с 2014 по 2020 год прогнозировались на уровне 2%, а с 2013 по 2019 год — на уровне 2,5%.

Снижение спроса объясняется сокращением использования этого сырья в Японии и США, где в производстве энергии оно заменяется возобновляемыми энергоносителями и «очень дешевым» углем, отмечает МЭА.

По оценке агентства, избыточное предложение сохранится на мировых рынках газа до 2018 года, а равновесие спроса и предложения не стоит ожидать до 2021 года. Производство сжиженного природного газа (СПГ) вырастет к 2021 году на 45%, причем 90% этого прироста придется на США и Австралию.

Давление на рынки окажут возвращение в строй японских АЭС, дешевый уголь и российские поставки в Европу, подчеркивает МЭА. В Европе потребление будет ежегодно расти на 0,3% после многих лет снижения, причем российский газ ограничит потенциал поставок в этот регион СПГ, говорится в отчете.

В США до 2021 года ожидается стагнация спроса на газ для производства электроэнергии после роста на 20% в 2015 году. Американское правительство будет поддерживать использование солнечной и ветровой энергии.

Потребление газа в развитых азиатских странах будет снижаться в прогнозируемый период на 0,2% ежегодно, причем падение спроса на 11% в Японии уравновесится ростом в Южной Корее и Австралии. Крупнейшим фактором, влияющим на объем спроса, останется потребление газа в Китае, которое будет ежегодно расти на 9,1%. По прогнозу МЭА, если спрос со стороны Китая замедлится, то ситуация избыточного предложения сохранится на протяжении «значительной части 2020-х годов».

Добыча газа будет расти с 2015 по 2021 год на 1,5% ежегодно. Снижение темпов поставок по сравнению с предыдущим периодом обусловлено падением инвестиций вследствие низких цен и спроса, отмечает МЭА.

За указанный период Россия увеличит добычу газа на 10 млрд куб. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет МЭА, а спрос незначительно снизится из-за слабого экономического роста. В 2015 году потребление газа в стране упало на 1,5% из-за экономического спада и теплой погоды.

На Украине спрос на газ снизился в 2015 году на 20% и этот уровень сохранится в среднесрочной перспективе, сообщает агентство «Прайм». В качестве причин МЭА указывает снижение потребления домохозяйствами в связи с модернизацией системы отопления и принятием мер по повышению энергоэффективности, а также продолжающуюся рецессию.

Агентство отмечает, что падение спроса на газ позволило Украине снизить зависимость от его поставок из России, которые с 2011 по 2015 год сократились на 90%. Половину потребления газа Украина обеспечивает за счет собственной добычи.

Автор: Андрей Кузнецов.
Теги: МЭА , газ , прогноз по спросу , IEA
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