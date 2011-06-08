Страны ОПЕК не договорились о повышении квот

Следующее заседание ОПЕК состоится через три месяца.

Страны - члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не договорились по вопросу повышения квот на добычу нефти на проходившей в среду, 8 июня, в Вене (Австрия) сессии организации. Следующее заседание ОПЕК состоится через три месяца. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Абдалла Салем Эль-Бадри, передает Reuters.



"К сожалению, нам не удалось достичь консенсуса по вопросу снижения или повышения квот на добычу нефти", - заявил А.Эль-Бадри. Против повышения квот выступили Иран, Венесуэла и Алжир.



Следующая конференция министров государств - членов ОПЕК (высшего органа организации) состоится 14 декабря 2011г, сообщил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими. Напомним, до начала встречи в среду Саудовская Аравия предлагала повысить действующую квоту на 1,0-1,5 млн барр./день.



По словам Али аль-Наими, Саудовская Аравия готова удовлетворять любой спрос на нефть на мировом рынке. Он также добавил, что прошедшая конференция стала одной из худших в истории организации.



Министр отметил, что в ходе обсуждения предлагалось поднять суточный объем добычи до 30,3 млн барр. с учетом спроса, ожидаемого во втором полугодии с.г., против чего выступили шесть стран - членов картеля.