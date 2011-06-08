Дефицит бюджета 17 стран еврозоны в 2011г. составит 4,3% ВВП

Прогноз приводится в обзоре Еврокомиссии, посвященном национальным программам реформирования и стабилизации экономики.

Агрегированный показатель дефицита бюджета 17 стран - членов зоны единой европейской валюты (евро) составит по итогам 2011г. 4,3% ВВП валютного блока. Такой прогноз приводится в обзоре Еврокомиссии, посвященном национальным программам реформирования и стабилизации экономики, передает Reuters.



В 2012г., 2013г. и 2014г. дефицит бюджета может составить 3,1%, 2,1% и 1,3% соответственно. В документе отмечается, что достижение прогнозных показателей на текущий и последующие годы находится в прямой зависимости от выполнения 17 странами своих планов по сокращению бюджетных расходов.



Уровень государственной задолженности в еврозоне, как ожидается, увеличится до 87,8% ВВП в 2012г., а потом пойдет на снижение и составит 87% и 85,1% ВВП в 2013г. и 2014г. соответственно.



Агрегированный показатель дефицита бюджета 17 стран еврозоны по итогам 2010г. составил 6,0% от суммарного ВВП. Это на 0,3 процентного пункта меньше, чем бюджетный дефицит за 2009г., составлявший 6,3% ВВП. Уровень государственной задолженности в еврозоне по итогам 2010г. увеличился до 85,1% ВВП по сравнению с 79,3% в 2009г.