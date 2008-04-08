МВД: У.Браудер мог сам похитить свои компании

МВД отвергает обвинения представителей Hermitage Capital Management в похищении у них фирм "Рилэнд", "Махаон" и "Парфенион". Как сказали РБК источники в правоохранительных органах, "складывается впечатление, что Уильям Браудер и представители фонда, вбрасывая в СМИ тему якобы похищенных фирм, на самом деле стремятся создать дымовую завесу вокруг реальных обвинений в налоговых преступлениях".

Как известно, У.Брадеру и управляющему фонда И.Черкасову предъявлены обвинения по ст. 199 ч. 2. По данным следствия, в 1996г. Браудером была разработана незаконная схема, позволяющая ему не платить налоги с доходов, полученных от операций с ценными бумагами крупнейших российских государственных компаний (Газпром, РАО ЕЭС, Сургутнефтегаз и др.).

По сведениям РИА "Новости", на сегодняшний день налоговики предъявили структурам У.Браудера претензий на сумму более 4 миллиардов рублей, однако цифра эта далеко не окончательная.

По утверждению представителей налоговых органов, У.Браудером было открыто более 20 компаний в Республике Калмыкия. Учредителями этих компаний являлись кипрские оффшоры, все управление бизнесом велось из центрального московского офиса. Бизнесмену инкриминируется использование "серых" схем при операциях с покупкой акций Газпрома, а также неправомерное занижение налоговой ставки. По словам представителей правоохранительных органов, с целью снижения налогового бремени У.Браудер использовал нанятых для работы в фонде калмыцких инвалидов, а также использование налоговой ставки 5% в расчетах с кипрской компанией.

В данный момент У.Браудер и И.Черкасов объявлены в розыск. Также по сообщениям СМИ, все менеджеры Hermitage покинули пределы России.

"Именно в этот момент, - отмечает источник в правоохранительных органах, - представители фонда начали компанию по дискредитации сотрудников МВД, обвиняя их в рейдерстве, в частности в похищении трех компаний. Как утверждают партнеры самого фонда, ценных активов на этих компаниях не было. Объяснить, с какой целью они могли быть украдены, представители Hermitage не могут. Не исключено, что перерегистрация компаний была организована самим Браудером или его сотрудниками с целью замести следы мошеннической деятельности".

По данным газеты "Коммерсантъ", адвокаты, привлеченные фондом к защите интересов в России, обжаловали в суде сам факт возбуждения уголовных дел. В Тверском районном и Московском городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО "Камея", так и Hermitage Capital неправомерны. При этом они ссылались на акты проверок указанных компаний налоговыми службами, которые не предъявляли им никаких претензий. Когда жалобы были отклонены судами, адвокаты обратились в Московскую городскую и Генеральную прокуратуры, обращая внимание надзорных органов на то, что обыск в Hermitage Capital, в ходе которого были изъяты оргтехника и документы, является незаконным. По их мнению, инвестиционный фонд никак не связан с компанией "Камея", в отношении которой изначально велось следствие. Получив очередной отказ, защитники выдвинули версию, что преследование топ-менеджеров Hermitage Capital может быть связано с политикой, а именно с известным охлаждением в отношениях между Россией и Британией. Следствие политическую составляющую в этих делах отвергает.