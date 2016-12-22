Женщины рассказали Thomson Reuters о дискриминации в российском бизнесе

Более половины женщин в российском бизнесе время от времени сталкиваются с дискриминацией на работе, следует из опроса компании Thomson Reuters. Чаще всего это выражается в уровне занимаемых должностей, заявили участницы опроса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Более половины (55%) женщин в России, работающих в бизнесе, считают, что время от времени сталкиваются с дискриминацией на работе. В большинстве случаев это происходит по уровню занимаемой должности (35,5%), а также по половому (16,1%) и возрастному (9,7%) признакам, выяснила компания Thomson Reuters. Она провела опрос среди участниц традиционной встречи Женского клуба Thomson Reuters, большинство из которых занимают руководящие должности в подразделениях российских и международных компаний.

Выборка в опросе Thomson Reuters невелика и может быть нерепрезентативна: была взята 31 анкета россиянок, присутствовавших на встрече. Большинство респонденток работают в компаниях со штатом более 1 тыс. человек. Результаты анкетирования есть у РБК. 16% ответивших сообщили, что сталкиваются с проявлениями дискриминации в их компаниях «часто», 39% — «иногда». 45% опрошенных такая проблема не знакома.

​Более половины (65%) респонденток рассказали, что руководство их компаний в той или иной степени способствует развитию равноправия на рабочем месте, но 26% заявили, что для этого не делается ничего. При этом почти все (84%) согласны, что их организации должны больше работать над данной проблемой, развивая культурное и гендерное разнообразие. Большинство (61%) считают, что это принесет увеличение прибыли и достижение бизнес-результатов, некоторые (16%) — что равноправие на рабочем месте служит усилению репутации компании.

О том, что топ-менеджеры редко или практически никогда не поднимают вопросов равноправия в компаниях, рассказали 55% женщин, пятая часть (19%) признают, что обсуждения носят разовый характер, однако 23% говорят о регулярных коммуникациях. На вопрос, что именно делает менеджмент компаний для развития многообразия на рабочем месте, респондентки назвали программы профессионального развития (26%), создание рабочих групп для решения общей задачи (23%), коммуникации, нацеленные на различные группы внутри компании (23%).

Полное равноправие в бизнесе наступит менее чем через 100 лет, считает 61% респонденток. Более пессимистичны 19% женщин: по их мнению, на это потребуется от 100 до 200 лет, а 6,5% полагают, что более 200 лет. Причем каждая пятая женщина (19,4%) отметила давление консервативного уклада в обществе или в семье.

Врачи на равных

Согласно ежегодному докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ) гендерное равноправие в мире будет достигнуто лишь через 217 лет. Отмечается также, что в прошлом году гендерный разрыв в экономике вернулся до уровня 2008 года, достигнув пика в 2013-м. Самый же большой разрыв наблюдается в политической сфере, где он упал на 9% с 2006 года и закроется лишь через 99 лет.

В 2017 году Россия заняла 71-е место в мировом рейтинге обеспечения равноправия между женщинами и мужчинами, поднявшись на четыре строчки по сравнению с предыдущим годом, и оказалась в списке между Доминиканской Республикой и Ганой. В первую тройку вошли Исландия, Норвегия и Финляндия.

Лучше всего у России с такими показателями, как образование и экономическая сфера (50-е и 41-е место соответственно). А в сфере здравоохранения ВЭФ и вовсе поставил ее на первое место наряду с Финляндией, Францией, США и другими странами. В графе «политическая власть» Россия заняла 121-е место (после 129-го годом ранее).