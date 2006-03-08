Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть 7 марта 2006г. значительно понизились. По итогам торгов на ведущих нефтяных биржах InterContinental Exchange Futures (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью-Йорк) официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки соответственно составили:

IPE Brent Crude - 61,17 (-1,17) долл./барр.; Light Sweet Crude Oil - 61,58 (-0,83) долл./барр.

Понизилась также и цена нефтяной "корзины" ОПЕК - впервые с начала марта. По состоянию на 6 марта цена "корзины" официально составила 58,64 (-0,44) долл./барр., тогда как на день окончания предыдущей недели цена корзины после трех дней роста впервые с 6 февраля 2006г. превысила отметку 59 долл./барр. и официально составила 59,08 долл./барр.

Таким образом, Нигерия, по всей видимости, перестала оказывать поддержку нефтяному рынку, хотя в этой стране добыча нефти продолжает оставаться ниже нормы на 20% или на 500 тыс. барр./день. Однако не исключена вероятность нового роста цен, поскольку нигерийские экстремисты не прекращают нападения на нефтяные объекты иностранных компаний. В связи с этим ожидается, что к концу марта добыча нефти в Нигерии упадет на 1 млн барр./день, или на 40%.

Стоит отметить, что сегодня в Вене ОПЕК на совещании министров нефти рассмотрит квоты на добычу нефти. Наблюдатели указывают, что в феврале некоторые члены организации превышали официальную квоту нефтедобычи в 28 млн барр./сутки, поставляя почти 30 млн барр. Ранее Венесуэла как участник ОПЕК призвала к сокращению нефтедобычи, чтобы скорректировать объемы производства нефти в соответствии со снизившимся спросом на сырье.

За сохранение официальной квоты нефтедобычи на существующем уровне выступают Алжир, Индонезия, Кувейт и Саудовская Аравия. Если Алжир и Индонезия считают, что поставки на уровне 28 млн барр./день возможно сохранить до начала II квартала 2006г., то, по мнению министра нефти Саудовской Аравии, существующий уровень поставок без ущерба для рынка может быть сохранен и до начала III квартала.

Как отмечают эксперты, несмотря на высокие мировые цены на нефть, ОПЕК не будет предпринимать увеличения поставок нефти на мировой рынок. По всей видимости, до начала II квартала 2006г. официальная квота добычи нефти будет сохранена на существующем уровне - 28 млн барр./день. На сегодня это единственно возможный вариант хоть как-то предотвратить образование избытка нефти на мировом рынке. Сценарий возможного развития событий в такой интерпретации участники рынка условно оценивают как поддерживающий фактор.

Предполагается, что спрос мировой экономики на нефть во II квартале 2006г. снизится на 1,5-2,0 млн барр./день. Однако большинство участников предстоящего совещания склоняются к мнению, что из-за высоких мировых цен на нефть следует сохранить официальную квоту добычи нефти на существующем уровне - 28 млн барр./день.