 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Власти вернутся к закону о «потерянных» акционерах в этом году

Первый замглавы МЭР Торосов: закон о «потерянных» акционерах примут в 2024 году
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Законопроект, разрешающий не направлять дивиденды «потерянным» акционерам, должен быть принят в текущую парламентскую сессию, ожидают в Минэкономики. Оценка числа таких акционеров — 6 млн. Документ находится в Думе почти два года
Илья Торосов
Илья Торосов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Законопроект, позволяющий компаниям приостанавливать рассылку корреспонденции и выплату дивидендов так называемым потерянным акционерам, которые длительное время не выходят на связь, может быть принят в текущую парламентскую сессию. Об этом сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Планируем завершить создание механизма, который позволит компаниям снизить расходы при взаимодействии с так называемыми потерянными акционерами. Законопроект мы уже внесли в Госдуму, он принят в первом чтении, ожидаем второе в весеннюю сессию в этом году», — сказал он. Весенняя сессия продлится до 4 августа, второе чтение, как правило, является решающим. 

Торосов напомнил, что инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на бизнес, который вынужден, в частности, тратиться на почтовые переводы акционерам.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму весной 2022 года и принят в первом чтении в июне того же года. В 2023 году «Интерфакс» сообщал, что Минэкономразвития в рамках поправок ко второму чтению предлагает разрешить советам директоров акционерных обществ определять дополнительные условия для приостановки отправки корреспонденции и дивидендов акционерам в зависимости от категории и количества принадлежащих им акций.

Тысячи потерянных акционеров

По словам Торосова, «потерянные» акционеры есть в каждой компании, «это могут быть сотни и даже тысячи человек». «Компании им регулярно направляют дивиденды, бюллетени для голосования, иную информацию, ищут их, а найти не могут. По сути это те, кто сам не идет на взаимодействие с акционерным обществом, преимущественно это акционеры обществ, создававшихся в 1990-е годы», — пояснил он.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по различным данным, к «потерянным» акционерам можно отнести около 6 млн граждан России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

При этом компания может тратить на безответное взаимодействие с такими людьми десятки миллионов рублей в год, подчеркнул Торосов.

Законопроект предполагает, что компания будет приостанавливать выплату дивидендов, если в течение двух лет акционер не осуществляет свои права. Дивиденды при этом остаются на балансе общества определенное время (три года или пять лет, если это предусмотрено уставом общества) и, если акционер объявится, должны быть ему выплачены.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Анастасия Львова Анастасия Львова
Минэкономразвития акционерное общество акционеры дивиденды Госдума законопроект
Материалы по теме
Минэкономики предложило реформу инвестиций в стартапы через товарищества
Технологии и медиа
Минэкономразвития изучит возможность «права на забвение» для банкротов
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 17:17
Умер друг Макаревича Юрий Борзов, придумавший «Машину времени» Общество, 17:57
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 17:47
На Украине завели дело после расстрела машины с заммэра Никополя Политика, 17:36
Биткоин вернулся к росту и достиг $45 тыс. Что дальше Крипто, 17:34
Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России Политика, 17:32
Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании Политика, 17:19
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 17:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России Спорт, 17:14
Расписки TCS Group упали на 6% на новости о скорой приостановке торгов Инвестиции, 17:12
Доля Ethereum в стейкинге выросла почти до 25% всего предложения монет Крипто, 17:11
Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:03
Власти вернутся к закону о «потерянных» акционерах в этом году Экономика, 17:02
Трещина с огнем: в Исландии началось извержение около Рейкьявика Общество, 17:01
Путин дал неделю на подготовку указа о технологическом развитии России Технологии и медиа, 16:52