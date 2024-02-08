Первый замглавы МЭР Торосов: закон о «потерянных» акционерах примут в 2024 году

Власти вернутся к закону о «потерянных» акционерах в этом году

Законопроект, разрешающий не направлять дивиденды «потерянным» акционерам, должен быть принят в текущую парламентскую сессию, ожидают в Минэкономики. Оценка числа таких акционеров — 6 млн. Документ находится в Думе почти два года

Илья Торосов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Законопроект, позволяющий компаниям приостанавливать рассылку корреспонденции и выплату дивидендов так называемым потерянным акционерам, которые длительное время не выходят на связь, может быть принят в текущую парламентскую сессию. Об этом сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Планируем завершить создание механизма, который позволит компаниям снизить расходы при взаимодействии с так называемыми потерянными акционерами. Законопроект мы уже внесли в Госдуму, он принят в первом чтении, ожидаем второе в весеннюю сессию в этом году», — сказал он. Весенняя сессия продлится до 4 августа, второе чтение, как правило, является решающим.

Торосов напомнил, что инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на бизнес, который вынужден, в частности, тратиться на почтовые переводы акционерам.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму весной 2022 года и принят в первом чтении в июне того же года. В 2023 году «Интерфакс» сообщал, что Минэкономразвития в рамках поправок ко второму чтению предлагает разрешить советам директоров акционерных обществ определять дополнительные условия для приостановки отправки корреспонденции и дивидендов акционерам в зависимости от категории и количества принадлежащих им акций.

Тысячи потерянных акционеров

По словам Торосова, «потерянные» акционеры есть в каждой компании, «это могут быть сотни и даже тысячи человек». «Компании им регулярно направляют дивиденды, бюллетени для голосования, иную информацию, ищут их, а найти не могут. По сути это те, кто сам не идет на взаимодействие с акционерным обществом, преимущественно это акционеры обществ, создававшихся в 1990-е годы», — пояснил он.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по различным данным, к «потерянным» акционерам можно отнести около 6 млн граждан России.

При этом компания может тратить на безответное взаимодействие с такими людьми десятки миллионов рублей в год, подчеркнул Торосов.

Законопроект предполагает, что компания будет приостанавливать выплату дивидендов, если в течение двух лет акционер не осуществляет свои права. Дивиденды при этом остаются на балансе общества определенное время (три года или пять лет, если это предусмотрено уставом общества) и, если акционер объявится, должны быть ему выплачены.