Поуп просит у Путина пощады

Американский гражданин Эдмонд Поуп, осужденный Московским городским судом на 20 лет тюремного заключения за шпионскую деятельность в пользу США, обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании.

Как сообщили РБК в пресс-службе президента, российский президент уже направил прошение Поупа о помиловании в комиссию по помилованиям при президенте РФ. Заседание комиссии состоится в пятницу, 8 декабря, в первой половине дня. Напомним, комиссию возглавляет писатель Анатолий Приставкин.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт позвонила министру иностранных дел России Игорю Иванову и попросила его о скорейшем освобождении Поупа.

С одной стороны, у американского гражданина действительно есть неплохие шансы на помилование. В подтверждение этих предположений вечером в пятницу глава президентской комиссии по помилованию Анатолий Приставкин сообщил, что будет рекомендовать Владимиру Путину помиловать американского гражданина.

Подобное решение позволило бы российским властям, проявившим, несмотря на резкие заявления властей США, твердость в ходе судебного процесса, несколько смягчить последствия этих "шпионских страстей " и не допустить дальнейшего обострения отношений двух стран.

С другой стороны, по Москве циркулируют слухи о намерениях ФСБ обменять Поупа на американского гражданина Олдрича Эймса – шпиона, успешно поработавшего в свое время на российскую спецслужбу и отбывающего ныне заключение по приговору американского суда.