Регионам рассказали, как продавать площади для наружной рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила своим территориальным управлениям правила организации и проведения торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Соответствующее письмо подписал заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

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Так, в торгах могут принимать участие только компании, контролирующие менее 35% рынка наружной рекламы в муниципальном образовании. Ведомство уточнило, что доля рынка определяется по общей площади информационных полей рекламоносителей, на которые к моменту проведения торгов имеются разрешения. При этом глава ФАС Игорь Артемьев ранее заявлял, что его ведомство намерено в судебном порядке преследовать операторов наружной рекламы, занимающих свыше 35% рынка отдельных муниципальных образований и использующих офшоры для сокрытия своей реальной доли на рынке при скупке рекламных мест на торгах.

Еще одним условием является то, что рекламные места нельзя выставлять на торги одним лотом. ФАС отмечает, что в законе "О рекламе" нет ограничений по порядку формирования лотов, однако толкование ст.19 позволяет определить, что на торги не допускаются лоты, составляющие 35% и более от суммарной площади информационных полей рекламных конструкций, имеющих действующие разрешения на установку.

Между тем стартовая цена лотов законом "О рекламе" не регулируется. Однако ФАС напомнила, что необоснованно высокая стартовая цена, ограничивающая доступ к торгам, будет рассматриваться как создание преимущественных условий, что законодательно запрещено.

Стоит отметить, что среди торгов по наружной рекламе, состоявшихся за последний год в разных регионах, наиболее близкими к букве закона опрошенные эксперты называют конкурсы, прошедшие в конце 2011г. в Ленинском районе Московской области. Их провела администрация Ленинского муниципального района, разыгравшая 950 рекламных мест, объединенных в 46 лотов.

"Для представителей малого бизнеса были подготовлены небольшие лоты, включавшие 1-5 мест, отдельно шли места, предназначенные для установки современных высокотехнологичных рекламных видеоэкранов, - отметил глава "Сервис-Плюса" Григорий Безгин. - В итоге удалось сохранить конкурентную среду, так как компаний-победителей было два десятка". Кроме того, генеральный управляющий компании "Биг Борд" Руслан Желудик называл преимуществом торгов в Ленинском районе конкурсную, а не аукционную схему проведения. "Конкурс позволяет сделать выполнение компаниями-победителями социальной нагрузки одним из ключевых условий торгов наряду с оптимальным ценовым предложением", - отметил он.