 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

ЦБ обновил список системно значимых кредитных организаций

ЦБ включил банк «Дом.РФ» в список системно значимых кредитных организаций
Росбанк и банк «Открытие» исключили из списка системно значимых кредитных организаций и добавили туда «Дом.РФ». Всего в перечень СЗКО вошли 12 банков
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Туда добавили банк «Дом.РФ», следует из материалов на сайте регулятора.

Из списка исключили Росбанк и банк «Открытие». С начала 2025 года они сдали лицензии и вошли в группы Т-банка и ВТБ соответственно (оба банка включены в перечень СЗКО).

Обновленный список включает в себя 12 банков. В нем также остались Райффайзенбанк и Юникредит — банки с европейским капиталом (Австрия и Италия соответственно), которые с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России.

Также в перечне указаны Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

«На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора», — отметили в ЦБ.

Список системно значимых банков пересматривается каждый год. В него включают крупнейшие и ключевые финансовые учреждения, к которым применяются повышенные требования к капиталу. Решение о включении основывается на ряде критериев, включая объем активов и размер вкладов.

Центробанк России планирует пересмотреть методику оценки системной значимости банков. В ближайшие два года регулятор намерен внедрить двухуровневую систему оценки, включая обобщающие и дифференцирующие критерии. Это делается для того, чтобы представить обновленный список СЗКО в 2027 году и перейти к новым дифференцированным надбавкам с 2028 года.

С 2020 года российские банки обязаны соблюдать не только стандартные нормативы достаточности капитала, но и дополнительные надбавки. Надбавка представляет собой резерв собственных средств, который служит буфером на случай ухудшения финансового положения банка. Для кредитных организаций с универсальной лицензией обычная надбавка составляет 2,5%, тогда как для системно значимых банков она увеличена на 1 процентный пункт — до 3,5%. Эта разница отражает так называемую надбавку за системную значимость. Во время кризиса 2022 года ЦБ обнулил все надбавки, чтобы снизить финансовую нагрузку на банки. С 2024 года требования к капиталу постепенно повышаются, и к 2028 году предполагается их возвращение к докризисным уровням.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
ЦБ Дом.РФ Банки реестр
Материалы по теме
ЦБ назвал лидирующие символы для банкноты в 500 руб.
Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку второй раз подряд
Финансы
В Центробанке исключили переход экономики в стадию рецессии в этом году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
«МегаФон» и «Самокат» запустили бесплатную быструю доставку сим-карт Пресс-релиз, 19:16
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:14
В МИДе заявили, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе Политика, 19:03
Бюро Zaha Hadid спроектировало золотой небоскреб в Сербии. Каким он будет Недвижимость, 19:01
Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
В Запорожской области восстановили подачу электричества Политика, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мирра Андреева проиграла 37-летней немке на старте «тысячника» в Ухане Спорт, 18:59
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина Политика, 18:56
Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу Политика, 18:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС Политика, 18:42
Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования Город, 18:40
Два педофила сбежали в Свердловской области перед вынесением приговора Общество, 18:38