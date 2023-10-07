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Кто в мире производит больше всего сырья. Инфографика

МВФ: Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам
Экономисты МВФ составили новую базу данных по странам — крупнейшим производителям сырьевых товаров, от нефти до какао. Топ-3 производителей основных товаров — в инфографике РБК

Экономисты исследовательского департамента МВФ построили модель, в которой мир разделен на два блока (во главе с Китаем–Россией и США–Европой), не торгующих между собой сырьем. Целью данного упражнения было показать, что усиливающаяся геополитическая фрагментация мира может привести к разрушению привычных торговых связей и резкому росту цен на важнейшие полезные ископаемые и сельхозкультуры.

В рамках исследования авторы собрали новую базу данных о мировом производстве сырьевых товаров на основе статистики Британской геологической службы, Геологической службы США, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международного энергетического агентства. База, в частности, показывает, что самая высокая концентрация ведущих стран-производителей наблюдается на мировых рынках вольфрама (Китай — 85% общего производства, Вьетнам — 5%, Россия — 3%), редкоземельных элементов (Китай — 70%, Мьянма — 11%, Австралия — 8%), пальмового масла (Индонезия — 60%, Малайзия — 25%, Таиланд — 4%).

По данным исследовательского департамента МВФ, Россия входит в тройку крупнейших производителей по 10 товарам: вольфрам (3% мирового производства), сурьма (16%), кремний (7%), магний (9%), никель (9%), калий (17%), семена подсолнечника (27%), природный газ (18%), сырая нефть (12%), пшеница (10%). Эти данные могли несколько измениться, поскольку база построена на информации доковидного 2019 года.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Светлана Прохорова
сырье МВФ Россия Китай
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