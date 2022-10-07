«Коммерсантъ» узнал об афере на ₽160 млн при создании игрушечного поезда
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД во время проверки расходования бюджетных средств выявили факт мошенничества в особо крупном размере при разработке игрушечного поезда, узнал «Коммерсантъ».
Компания ООО «Абтроникс», позиционирующая себя как производитель технологий и оборудования для предприятий ВПК, космической отрасли, авиации и машиностроения, в 2018–2019 годах получила от Минпромторга субсидию в 159,8 млн руб. на производство якобы изобретенного ею детского конструктора — «масштабной модели подвижного состава «Поезд «Россия». В министерстве «Коммерсанту» рассказали, что «Абтроникс» прошел конкурсный отбор «на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора».
Однако выяснилось, что за свою разработку «Абтроникс» выдавал товар, который производился другой компанией с 2015 года, а несколько «моделей» для демонстрации в министерстве были приобретены в магазине по цене 15 тыс. руб. за штуку.
Следственный департамент МВД завел уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), потерпевшим по которому признан Минпромторг. Следствие пришло к выводу, что основатель и исполнительный директор «Абтроникса» Тимофей Телегин действовал в сговоре с замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Лилией Нургатиной, на которую он вышел через ее подругу Джамилю Чайкину. В МВД предполагают, что часть денег компания «использовала не по назначению», а оставшиеся были поделены между тремя фигурантами.
Телегину, Нургатиной и Чайкиной предъявили обвинения. Бизнесмена и чиновницу поместили в СИЗО, а Чайкина согласилась на сотрудничество со следствием, и ее отправили под домашний арест.
Адвокат Чайкиной Руслан Закалюжный заявил, что Телегин ввел его подзащитную в заблуждение и она не имеет прямого отношения к мошенничеству, так как была уверена, что заявленный «Абтрониксом» продукт и его производство действительно существуют. «Она лишь проверила соответствие переданного ей Телегиным пакета документов требованиям Минпромторга для участия в конкурсе. Но проверять их достоверность у нее не было ни полномочий, ни возможности», — объяснил защитник.
Нургатину уволили с должности в Минпромторге, но в ведомстве не стали более подробно комментировать ее роль в мошенничестве, сославшись на продолжающееся расследование.
По данным «Коммерсанта», в 2016 году власти США предъявили двоим сотрудникам «Абтроникса», находившимся в стране в командировке, обвинение в незаконном экспорте товаров двойного назначения — переправке компьютерных деталей для оборонной промышленности в Россию без лицензии. Сотрудников компании после восьми месяцев в тюрьме в США депортировали в Россию. Телегин уволил их задним числом, а рассказ вернувшихся работников о произошедшем счел покушением на свои честь и деловую репутацию. Бизнесмен подал в суд, но иск отклонили.
Минторг США в 2018 году ввел против «Абтроникса» и Телегина санкции.