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Информподдержкой нацпроектов займется новая структура при правительстве
АНО «Национальные приоритеты» создадут в правительстве для информационного сопровождения национальных проектов. Структуру возглавит София Малявина, сообщили источники РБК
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В правительстве одобрили создание новой структуры в форме автономной некоммерческой организации (АНО) для информационного сопровождения реализации национальных проектов, рассказали три источника РБК в правительстве. По словам двух из них, соответствующее решение было принято в понедельник, 7 октября, на совещании у вице-премьера Константина Чуйченко. Название этой АНО — «Национальные приоритеты», говорят оба источника. Ее возглавит София Малявина, сейчас занимающая пост помощника вице-премьера и куратора социального блока правительства Татьяны Голиковой.

«В качестве возможного примера будет учитываться опыт аналитического центра при правительстве и АНО «Россия — страна возможностей», — говорит один из источников РБК. По его словам, «Национальные приоритеты» могут начать работу в январе 2020 года, а в пользу АНО будет перераспределена часть средств, выделяемых министерствам и ведомствам на информационное сопровождение нацпроектов.

«Речь может идти о двух третях этих бюджетов. Централизованные закупки обеспечат экономию средств, в том числе при закупке рекламы на эфирном телевидении», — сказал источник РБК, отметив, что «работа будет вестись в связке с пресс-службами министерств».

София Малявина подтвердила РБК, что ей поступило предложение возглавить АНО «Национальные приоритеты».

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил РБК, что решение о создании АНО «Национальные приоритеты» действительно было принято на совещании у Константина Чуйченко. Структуру возглавит Софья Малявина, также подтвердил Осипов. Источник в аппарате правительстве говорит, что АНО создано для того, чтобы консолидировать работу по информационному сопровождению нацпроектов, при этом часть работы по-прежнему будут вести министерства. Бюджет АНО пока не утвержден, находится в процессе обсуждения, сама структура заработает с января, уточнил собеседник РБК в аппарате правительства.

Правительство реализует 13 нацпроектов суммарной стоимостью почти 26 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. — за счет средств федерального бюджета. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. В начале мая 2019 года президент Владимир Путин указал на наличие «очевидных сбоев» при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов. Он поручил правительству принять законы, необходимые для реализации национальных проектов, до 15 декабря 2019 года. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что более половины россиян даже не слышала о том, что власти реализуют нацпроекты. Медведев также выражал обеспокоенность низким уровнем информированности граждан о нацпроектах и призвал решить данную проблему.

Согласно данным по итогам опроса населения, проведенного службой специальной связи и информации ФСО в апреле, около трети россиян (почти 32%) ничего не знали о реализации в России национальных проектов, две трети знают или «что-то слышали». Респонденты лучше всего осведомлены о реализации в стране социальных нацпроектов («Здравоохранение», «Образование», «Демография»), а также нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Хуже всего ситуация с осведомленностью населения о нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»: подавляющее большинство респондентов (71,5%) ничего не слышало о нем.

Авторы: Петр Канаев, Наталья Галимова
Теги: нацпроекты, правительство
РБК
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