Информподдержкой нацпроектов займется новая структура при правительстве

АНО «Национальные приоритеты» создадут в правительстве для информационного сопровождения национальных проектов. Структуру возглавит София Малявина, сообщили источники РБК

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В правительстве одобрили создание новой структуры в форме автономной некоммерческой организации (АНО) для информационного сопровождения реализации национальных проектов, рассказали три источника РБК в правительстве. По словам двух из них, соответствующее решение было принято в понедельник, 7 октября, на совещании у вице-премьера Константина Чуйченко. Название этой АНО — «Национальные приоритеты», говорят оба источника. Ее возглавит София Малявина, сейчас занимающая пост помощника вице-премьера и куратора социального блока правительства Татьяны Голиковой.

«В качестве возможного примера будет учитываться опыт аналитического центра при правительстве и АНО «Россия — страна возможностей», — говорит один из источников РБК. По его словам, «Национальные приоритеты» могут начать работу в январе 2020 года, а в пользу АНО будет перераспределена часть средств, выделяемых министерствам и ведомствам на информационное сопровождение нацпроектов.

«Речь может идти о двух третях этих бюджетов. Централизованные закупки обеспечат экономию средств, в том числе при закупке рекламы на эфирном телевидении», — сказал источник РБК, отметив, что «работа будет вестись в связке с пресс-службами министерств».

София Малявина подтвердила РБК, что ей поступило предложение возглавить АНО «Национальные приоритеты».

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил РБК, что решение о создании АНО «Национальные приоритеты» действительно было принято на совещании у Константина Чуйченко. Структуру возглавит Софья Малявина, также подтвердил Осипов. Источник в аппарате правительстве говорит, что АНО создано для того, чтобы консолидировать работу по информационному сопровождению нацпроектов, при этом часть работы по-прежнему будут вести министерства. Бюджет АНО пока не утвержден, находится в процессе обсуждения, сама структура заработает с января, уточнил собеседник РБК в аппарате правительства.