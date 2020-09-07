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ВШЭ включила Москву в лидеры по эффективности экономики при пандемии

В исследовании были проанализированы динамика безработицы, розничных продаж, а также доступность онлайн-сервисов. Первым по эффективности в период пандемии стал Сеул, в тройку также вошли Шанхай и Москва
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва заняла третье место в рейтинге городов, составленном по эффективности экономических мер в период пандемии, следует из исследования специалистов Института государственного и муниципального управления и факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, которое поступило в РБК.

Специалисты проанализировали экономическую политику 15 городов Европы, Азии и Северной Америки. Для анализа были учтены такие показатели, как динамика розничных продаж, уровень безработицы, а также изменение транспортных потоков и доступность цифровых сервисов.

Согласно заключению экспертов, наиболее эффективно с кризисом справились Сеул, Шанхай и Москва. В пятерку лидеров также вошли Сингапур и Стокгольм. Санкт-Петербург занял седьмое место. Худшие показатели продемонстрировали Лондон, Берлин и Монреаль.

Один из лучших показателей среди исследуемых городов Москва показала по уровню безработицы. По данным исследования, во втором квартале 2020 года здесь он составил 2%, оказавшись минимальным среди мировых городов с населением более 10 млн человек. В Нью-Йорке в период изоляции без работы остался каждый восьмой житель, а в Монреале уровень безработицы вырос вдвое (до 15%), следует из исследования.

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Крупным азиатским городам также удалось сохранить уровень занятости, рынок труда оказался более устойчивым благодаря высокой доле долгосрочных трудовых договоров и меньшего числа случаев заболевания по сравнению с США и ЕС, отметили эксперты.

По темпам восстановления потребительского спроса после пандемии Москва уступает только Шанхаю. По скорости возвращения к обычной посещаемости офисов и рабочих пространств в июне первыми оказались Сеул, Шанхай, Токио, а также Стамбул. В Москве деловая активность в июле восстановилась только на 60%, а августе этот показатель достиг 77%.

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Что касается цифровой инфраструктуры, наиболее готовыми к работе в условиях пандемии оказались Сингапур, Сеул и Пекин, а также Стокгольм, Москва и Париж.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Анастасия Батманова
Теги: пандемия, Москва
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