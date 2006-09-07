Чистая прибыль "Северстали" в I полугодии сократилась в 2,1 раза

Консолидированная чистая прибыль ОАО "Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2006г. сократилась в 2,1 раза - до 411 млн 992 тыс. долл., говорится в отчете компании.

Консолидированная чистая прибыль ОАО "Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2006г. сократилась в 2,1 раза - до 411 млн 992 тыс. долл., говорится в отчете компании.

Выручка "Северстали" за январь-июнь 2006г. также сократилась на 4% - до 3 млрд 993 млн 436 тыс. долл., прибыль до налогообложения - почти в 2 раза - до 634 млн 488 тыс. долл., валовая прибыль снизилась в 1,5 раза - до 1 млрд 273 млн 656 тыс. долл.

По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль ОАО "Северсталь" в январе-июне 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. снизилась на 27,65% - до 13 млрд 667 млн руб. Выручка ОАО "Северсталь" в I полугодии 2006г. снизилась на 2,75% - до 71 млрд 974 млн 859 тыс. руб. Валовая прибыль сократилась на 24,46% - до 22 млрд 111 млн 396 тыс. руб., прибыль до налогообложения - на 25,5% - до 18 млрд 644 млн 454 тыс. руб.

ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по РСБУ в 2005г. снизилась по сравнению с 2004г. на 13,3% - до 34 млрд 312 млн 080 тыс. руб.

Напомним, что в июне не состоялась запланированная крупная сделка "Северстали" - слияние с европейской металлургической компанией Arcelor SA. Согласно условиям сделки, держатель контрольного пакета акций "Северстали" Алексей Мордашов должен был передать Arcelor все принадлежащие ему акции подразделений по производству стали "Северстали" плюс 1,25 млрд евро наличными в обмен на 32% акций объединенной компании. Впоследствии А.Мордашов выразил готовность сократить свою долю до 25% акций, что делало эту сделку выгоднее акционерам Arcelor приблизительно на 2 млрд евро. Тем не менее акционеры европейского сталепроизводителя сделали выбор в пользу слияния с Mittal Steel, которая предложила 40,4 евро за акцию Arcelor (в общей сложности около 26 млрд евро).