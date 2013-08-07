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Минэкономразвития: Стоимость ипотеки снизит новая льгота для банков
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Минэкономразвития: Стоимость ипотеки снизит новая льгота для банков
Экономика, 07 авг 2013, 12:24
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Минэкономразвития: Стоимость ипотеки снизит новая льгота для банков
В Минэкономразвития придумали новый способ остановить рост ипотечных ставок и добиться снижения стоимости ипотеки. По мнению экспертов, банкам следует предоставить право освобождать от налога на прибыль суммы, потраченные за страхование рисков по невозврату ипотечных кредитов, сообщает газета "Коммерсантъ".
Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за отсутствия налоговых стимулов кредиторы предпочитают закладывать риски невозврата в ставку, вместо того чтобы их страховать, уверены разработчики законопроекта. Напомним, по данным ЦБ РФ, с начала года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке увеличилась с 12,3% до 12,7% годовых.

"Подобная льгота окажет позитивное влияние на ипотечные ставки. Более того, в этом случае банки смогут покупать страховки оптом, что приведет к снижению стоимости страхования", - говорит вице-президент Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц.

Вступление в силу предложенных поправок устранило бы двойное налогообложение, добавляет глава страховой "дочки" Агентства по ипотечному жилищному кредитованию СК АИЖК Андрей Языков.

"Фактически сейчас налог со страховок уплачивается дважды. Первый раз - страховой компанией, которая получила страховую премию, второй - банком, который не может учесть премию при расчете налога на прибыль", - поясняет он.

Однако против введения новой льготы категорически выступает Минфин. Согласно Налоговому кодексу, уменьшить налог на прибыль можно только на экономически обоснованные расходы, а страховые платежи в министерстве таковыми не признают.

"Для банка, который и так имеет ряд преимуществ в сфере налогообложения, например, в части формирования резервов, такие расходы были бы необоснованными, ведь он страхует не свои риски, а риски третьего лица", - пояснил заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей Разгулин.

Теги: Минэкономразвития , банк , ипотека , налоговые льготы
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