Чистая прибыль Газпрома за 2005г. выросла на 49%

Чистая прибыль ОАО "Газпром" по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) за 2005г. выросла на 49% и составила 315 млрд 931 млн руб.

Чистый долг ОАО "Газпром" в 2005г. по МСФО увеличился по сравнению с 2004г. на 60% и по состоянию на 31 декабря 2005г. составил 797 млрд 465 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 31 декабря 2004г. сумма чистого долга Газпрома составляла 499 млрд 855 млн руб. Увеличение чистого долга в Газпроме, главным образом, связывают с увеличением суммы заемных средств, привлеченных на финансирование сделки по приобретению ОАО "Сибнефть" (теперь "Газпром нефть").

Пресс-служба Газпрома сообщила также, что чистая выручка ОАО "Газпром" от продаж природного газа в страны Европы, рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в 2005г. выросла на 38% по сравнению с уровнем 2004г. и составила 619 млрд 99 млн руб., сообщила пресс-служба газового холдинга. Чистая выручка Газпрома от продаж газа в страны бывшего Советского Союза выросла на 58% - до 108 млрд 391 млн руб.

Напомним, что уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. и разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству.

Очередное заседание совета директоров ОАО "Газпром" назначено на 12 июля 2006г. На нем, в частности, планируется рассмотреть вопрос об уровнях стратегических целевых показателей развития компании. Члены совета директоров также обсудят ход работы по формированию сводного реестра имущества организаций системы Газпрома, вопрос о консолидации в ОАО "Газмаш" активов в области бытового газоаппаратостроения, рассмотрят вопрос об одобрении сделок с АО "Зарубежнефть" и ОАО "Стройтрансгаз", в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, 12 июня 2006г. планируется принять решение по вопросу утверждения размера вознаграждения аудиторской организации за аудит бухгалтерской отчетности Газпрома за 2006г. Совет директоров также определит план работы на второе полугодие 2006г., рассмотрит вопрос о формировании состава комитетов совета директоров по аудиту и оценке.