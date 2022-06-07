Минэкономразвития предложило новый механизм предотвращения банкротства

Минэкономразвития предложило ввести в России новый механизм предупреждения банкротства должников — соглашение о досудебной санации. Он позволит урегулировать споры, в том числе по налогам, не инициируя процедуру несостоятельности

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России может появиться новый механизм, направленный на восстановление платежеспособности должников, — досудебная санация. Такой законопроект разработало Минэкономразвития, РБК с ним ознакомился. Предполагается, что санация поможет избежать затрат, связанных с процедурой банкротства, а также даст возможность получить отсрочку по налогам.

Существующий механизм досудебного урегулирования задолженности через мировое соглашение несовершенен и вызывает ряд проблем, которые требуют законодательного решения, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Соглашение о санации способно их устранить, уверены в министерстве.

«Это новая и реальная возможность для должника и кредиторов договориться об урегулировании задолженности, в том числе и по налогам, без возбуждения дела о банкротстве. Досудебная санация дает шанс примириться, избежать рисков на компромиссных условиях», — пояснили РБК в Минэкономразвития.

В чем суть механизма

Как предполагается, досудебная санация — это соглашение, которое заключается между должником (как физлицом, так и юрлицом) и кредиторами. Его условиями могут быть предусмотрены следующие мероприятия:

Изменение порядка и сроков исполнения обязательств должника или же их полное прекращение — посредством предоставления отступного, конвертации требований в доли в уставном капитале, акции или ценные бумаги должника, замены одних обязательств другими или прощения долга. Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена в том числе по задолженности по налогам и сборам, однако конкретные условия этого должны быть определены впоследствии профильными органами власти.

Предоставление должником или иными лицами залога, поручительства и другого обеспечения исполнения обязательств должника.

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Обязанность кредиторов не инициировать банкротство должника в течение установленного срока.

Обязанность должника совершать определенные соглашением сделки только с согласия кредиторов.

Обязанность должника раскрывать кредиторам сведения о наступлении определенных обстоятельств.

Согласие кредиторов с условиями мирового соглашения либо плана реструктуризации долгов в случае введения

в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Условия о предоставлении приоритета в погашении требований кредиторов, которые возникли на основании финансирования, предоставленного в рамках соглашения.

Обстоятельства, при которых соглашение прекращает действие и требования кредитора восстанавливаются на условиях, существовавших до его заключения.

По замыслу Минэкономразвития, во время действия соглашения о досудебной санации должно быть прекращено начатое в отношении должника исполнительное производство и введен запрет на возбуждение новых. Кроме того, должник получит возможность избежать затрат, связанных непосредственно с процедурой банкротства, следует из пояснительной записки.

Соглашение (по заявлению должника) может быть утверждено арбитражным судом при условии, что в его заключении участвовали кредиторы, которым принадлежит более 75% обязательств должника, должник не имеет текущей задолженности (по алиментам, зарплатам, выходным пособиям), а само соглашение направлено на восстановление его платежеспособности.

Действие санации распространяется на все долги, даже при условии, что часть кредиторов не явилась (исключением являются кредиторы, чьи требования обеспечены залогом имущества должника или возникли после заключения соглашения). Арбитражный суд может отказать в утверждении досудебной санации, если докажет, что отсутствующие кредиторы будут поставлены в худшее положение по сравнению с тем, как если бы должник был признан банкротом и его имущество было реализовано в ходе конкурсного производства.

Для чего нужна новая процедура

Важными преимуществами соглашения о досудебной санации являются быстрота и конфиденциальность, полагает председатель Банкротного клуба Олег Зайцев. Необходимость ее законодательного урегулирования существует давно, но сейчас, когда действует мораторий на принудительное банкротство, законопроект становится еще более актуальным.

В направлении превентивной реструктуризации или досудебной санации обязательств сейчас двигаются многие европейские страны, отмечает консультант Исследовательского центра частного права им. Алексеева Айнур Шайдуллин. По его словам, это позволяет должникам получить реабилитационные механизмы до входа в процедуру банкротства, «которая несет определенную стигму и из которой тяжело выйти». Но главное, что дает этот механизм, — возможность распространить процедуру санации сразу на всех кредиторов. Сейчас в рамках того же мирового соглашения нужно договариваться с каждым в отдельности, подчеркивает эксперт.

Впрочем, гарантий, что впоследствии до процедуры банкротства не дойдет, санация не дает, констатирует Шайдуллин. Это только дополнительный шанс для должника выйти из трудной ситуации.