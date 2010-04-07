Российский рынок акций потерял по итогам торгов более 1%

Торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным снижением ведущих фондовых индексов. Однако спустя несколько часов после начала торговой сессии котировки большинства голубых фишек ушли в отрицательную зону. Во второй половине дня снижение индексов продолжилось.

По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,36% - до 1478,19 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1614,06 пункта, что на 1,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard завершил день на отметке 10173,66 пункта (-1,37%). Объем торгов на ФБ ММВБ составил 55,5 млрд руб., в RTS Standard – 9,94 млрд руб.

Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина отмечает, что в ходе торговой сессии наиболее ликвидные акции торговались на отрицательной территории. Лидирующие позиции по снижению заняли акции электроэнергетического сектора. Индекс ММВБ отступил от уровня 1490 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1450 пунктов, которая может быть достигнута в течение завтрашнего дня, подчеркнула эксперт.

В свою очередь начальник отдела анализа рынка акций ИФД "КапиталЪ" Константин Гуляев отметил, что сегодня на отечественных биржах наблюдается закономерная коррекция, поскольку рынок демонстрировал подъем в течение девяти сессий подряд. Внешний фон к открытию российских бирж сегодня сложился нейтральный, однако в течение дня он ухудшился, так как рынки Западной Европы также начали снижение. Цены на нефть корректируются вниз: сейчас котировки фьючерсов теряют более 1%. Таким образом, текущая коррекция выглядит вполне закономерной, считает эксперт.

При этом продажи в голубых фишках были не очень активные и проходили на небольших объемах. Во втором эшелоне продажи более серьезные, особенно в секторе электроэнергетики. Коррекционное снижение отмечалось и в бумагах телекоммуникационного сектора. В целом агрессивных продаж в голубых фишках не отмечается, поэтому можно ожидать, что в случае стабилизации внешнего фона покупки на отечественных биржах могут возобновиться. "Мы не ожидаем продолжительной и глубокой коррекции. В центре внимания теперь будут фондовые рынки США, которые также могут скорректироваться", - подчеркнул К.Гуляев.