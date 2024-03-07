Власти упростят создание «личных фондов» для возвращения активов в Россию

Личные фонды, которые должны стать альтернативой иностранным частным фондам и трастам, выведут из-под надзора Минюста и освободят от ежегодных отчетов и проверок. Это ускорит возвращение активов в Россию, считают власти

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минэкономразвития по поручению правительства разработало поправки, упрощающие создание и регулирование в России личных фондов — инструмента, призванного способствовать эффективному управлению активами при жизни и после смерти предпринимателя. РБК ознакомился с двумя законопроектами ведомства, вносящими изменения в Гражданский кодекс и отдельные федеральные законы (в министерстве подтвердили, что такие поправки разработаны).

Понятие «личный фонд», который, по сути, является прижизненным наследственным фондом, появилось в российском законодательстве в марте 2022 года как альтернатива западным инструментам — частным фондам и трастам. До этого закон предусматривал возможность создания только наследственного фонда — уже после кончины наследодателя.

Личный фонд, по сути, является некоммерческой организацией (НКО), не имеющей членства. Он создается гражданином для управления его имуществом. Условием создания личного фонда является передача ему имущества, рыночная стоимость которого составляет не менее 100 млн руб. В случае с личным фондом после кончины его учредителя наследование имущества происходит не по нормам наследственного права, а по правилам, утвержденным учредителем.

На начало марта 2024 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) было зарегистрировано 16 личных фондов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Имена учредителей таких фондов по умолчанию конфиденциальны, если только они сами не решат заявить об этом публично.

Что предлагает Минэкономразвития

Упрощение регулирования личных фондов направлено на «стабилизацию управления российскими компаниями и ускоренный переход активов в российскую юрисдикцию», заявил РБК первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, опыт создания первых личных фондов выявил потребность в совершенствовании порядка их регулирования «для более профессионального и удобного контроля переданного в фонд имущества».

Одной из целей разработанных поправок является упрощение государственной регистрации личных фондов. Решение о государственной регистрации фонда будет принимать не Минюст (в общем случае он регистрирует НКО), а ФНС — по аналогии с коммерческими организациями. Сведения о создании, реорганизации или ликвидации личного фонда, об изменениях в учредительных документах будут вноситься в ЕГРЮЛ по заявлению нотариуса. Нотариус также должен будет проводить правовую экспертизу документов для учреждения личного фонда и проверять учредителя на соответствие российскому законодательству. В частности, нотариус, а не Минюст будет проверять рыночную стоимость передаваемого в личный фонд имущества.

Несмотря на то что личные фонды являются некоммерческими организациями, их планируется вывести из-под надзора Минюста, следует из поправок. В частности, освободить от ежегодных отчетов о деятельности и внеплановых проверок. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

Регулирование НКО «не в полной мере совпадает с особой природой личного фонда как механизма, созданного для управления имуществом отдельных физических лиц», отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов. Контроль над НКО и требования, предъявляемые к ним в части государственной регистрации, порядка раскрытия информации, предоставления отчетов о деятельности, «обусловлены повышенным вниманием общества и государства к некоммерческим организациям, реализующим свою деятельность в целях достижения общественных благ», тогда как основной целью личного фонда является «управление имуществом конкретного человека». Личный фонд «выступает продолжением деятельности своего учредителя и направлен на достижение частных целей», подчеркивает Минэкономразвития.

Сейчас для регистрации личного фонда устав и решение учредителя должны быть заверены нотариально, после чего полный комплект документов учредитель самостоятельно подает в территориальное отделение Минюста, срок рассмотрения составляет 22 дня, рассказывает старший партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юлия Мясникова. Если же полномочия по регистрации передадут в ФНС, нотариус, удостоверивший устав и решение, самостоятельно будет передавать сведения в налоговую и срок рассмотрения будет составлять всего пять дней, отмечает она.

На практике регистрация юридических лиц в ФНС происходит быстрее, чем в Минюсте, согласна юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation София Имамутдинова. Она не исключает, что поправки создадут дополнительную нагрузку на нотариат, поскольку именно нотариусы будут обязаны проводить правовую экспертизу документов. «Однако, с другой стороны, для бизнеса будет более выгодным урегулировать все возможные вопросы и провести правовую экспертизу документов на этапе их заверения», — полагает юрист.

Кроме того, поправки предполагают предоставление личным фондам статуса квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Это предложение выглядит очень «привлекательно», считает Мясникова, поскольку дает возможность пользоваться большим числом финансовых инструментов для генерации прибыли. По действующему законодательству личные фонды вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе создавать компании.

Как работает личный фонд

Личный фонд может создаваться для решения бизнес-задач, объясняла Мясникова на прошедшем в конце февраля вебинаре (РБК следил за трансляцией). Например, фонд может создаваться в целях конфиденциальности, чтобы обособить бизнес от реального собственника, или когда собственником актива является номинальное «третье лицо» или нужно разделить активы семьи (дома, квартиры, ценные бумаги) и активы бизнеса (доли в компаниях).

Также фонд может служить инструментом решения семейно-наследственных вопросов. Так, по словам Мясниковой, личный фонд может быть альтернативой брачному договору (его могут учреждать супруги), позволяет передать выгодоприобретателям (то есть наследникам) имущественные блага без права распоряжения ими — дробления, отчуждения и т.д. Выгодоприобретатели могут получать право лишь на получение дивидендов без личного участия в управлении бизнесом.

Поправки дают возможность одному из супругов выйти из состава учредителей личного фонда в любое время без согласия второго супруга.

Учредитель принимает все решения по управлению личным фондом. Он утверждает и может изменять устав фонда, условия управления, может по своему усмотрению определять структуру и персональный состав органов фонда. После его смерти утвержденные им при жизни уставные документы не могут быть изменены. Согласно предложенным поправкам, в коллегиальном органе управления личным фондом (попечительском совете) должно быть не менее двух человек, а передача права голоса членами коллегиальных органов личного фонда иным лицам не допускается. Данная норма вводится по аналогии с существующим регулированием международных личных фондов, которые могут создаваться в специальных административных районах.

Есть ли интерес к личным фондам

Поправки были разработаны в том числе на основе замечаний Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам президента объединения Александра Шохина, изменения крайне важны для делового сообщества «как часть работы по стимулированию возврата активов в российскую юрисдикцию». Он особо отметил предложение наделять личные фонды статусом квалифицированных инвесторов. Это позволит расширить инвестиционные возможности таких фондов, уверен Шохин.

Президент Владимир Путин в 2023 году поручал ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. «Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно все потерять. А теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда», — сказал он в послании Федеральному собранию в конце февраля.

Юристы видят возрастающий интерес бизнесменов к передаче и структурированию имущества через личный фонд, говорит Имамутдинова. По ее словам, это связано с текущими ограничениями и тем, что международные структуры, которые существовали ранее, стали недоступны для российских бизнесменов. Особенно возрос интерес к личным фондам после того, как для них были приняты налоговые послабления, отмечает юрист. Ставка налога на прибыль фонда, не занимающегося активной коммерческой деятельностью, была снижена с 20 до 15%.

На данный момент личные фонды зарегистрированы в Москве, Татарстане, Кабардино-Балкарии, перечисляет Имамутдинова.

К международным личным фондам, которые могут быть зарегистрированы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининграде, предъявляются несколько другие требования, которые зачастую тяжело соблюсти, указывает Мясникова. Например, активы должны быть от 5 млрд руб. На сегодняшний день зарегистрирован только один международный личный фонд, говорит она.

Изменения законодательства о личных фондах могут «стимулировать деловое сообщество предпочесть этот отечественный институт использованию иностранных аналогов, которое в последнее время становится все более рискованным и затруднительным из-за растущего давления антироссийских санкций», считает управляющий партнер PB Legal Александр Панин.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, что объясняется необходимостью переходного периода для изменения порядка госрегистрации и порядка управления личными фондами.