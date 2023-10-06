Власти раскрыли бюджет собственной системы метеопрогнозов для авиарейсов

Росгидромету выделят 1,6 млрд руб. в 2024–2026 годах на суперкомпьютер и российскую систему зональных прогнозов для авиации взамен отключенной глобальной системы. Власти и перевозчики говорят, что отключение не вызвало проблем

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На подготовку авиационных прогнозов, необходимых для обеспечения полетов гражданской авиации, в 2024–2026 годах Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромету) будет выделено 1,6 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Ежегодно на эти цели будет выделяться по 531,7 млн руб., в том числе по 50,7 млн на работу отечественной системы зональных прогнозов вместо заблокированной международной системы SADIS и по 481 млн руб. на эксплуатационные расходы суперкомпьютера, производящего расчеты таких прогнозов, следует из документа.

В марте 2022 года министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов говорил, что Россию «отключили в одностороннем порядке» от всемирной системы авиационных метеопрогнозов. «Но вы за три дня разработали и наладили выпуск собственной продукции в области авиационных прогнозов, которая отвечает мировым требованиям», — сказал тогда Козлов, обращаясь к присутствующим на коллегии Росгидромета.

В пресс-службе Росгидромета РБК подтвердили, что в марте 2022 года «в связи со сложной геополитической обстановкой» поступление в Россию информации всемирной системы зональных прогнозов SADIS прекратилось. В марте 2023 года глава Росгидромета Игорь Шумаков говорил, что с выводом на геостационарную орбиту третьего гидрометеорологического аппарата «Электро-Л», состоявшимся в феврале, Россия может полностью отказаться от «импортной информации».

Что такое SADIS

SADIS (Secure Aviation Data Information Service) — система под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO), используемая для передачи метеорологических данных для международной аэронавигации. Она используется в 116 странах. Через SADIS обеспечивается доступ к данным и прогнозам (о ветре, температурах на высотах, максимальном ветре, влажности, потенциале турбулентности, обледенения и т.д.) от двух Всемирных центров зональных прогнозов — в Вашингтоне и Лондоне. При этом Великобритания является государством — провайдером данной системы.

Согласно документу ICAO от 28 февраля 2023 года (.pdf), Россия (является участником ICAO) была исключена из числа пользователей SADIS без объяснения причин. Авторизованным пользователем системы в России, согласно этому документу, являлось ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

В офисе генерального секретаря ICAO РБК сообщили, что страны создали SADIS через ICAO как кооперативную международную систему, «основываясь на заранее достигнутых дипломатических договоренностях и технических соглашениях о порядке ее функционирования». «Как суверенные государства, они могут исключительно по собственному усмотрению пересматривать, кто и как может пользоваться сервисом, основываясь на своих актуальных дипломатических соображениях», — заявил представитель секретариата ICAO. РБК направил запрос в Метеорологическое бюро Великобритании, являющееся оператором SADIS.

Как Россия адаптировалась к отключению

В России сейчас используется отечественная продукция в области авиационных прогнозов, разработанная структурными подразделениями Росгидромета, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды (в его ведении находится Росгидромет). «Качество прогнозов находится на самом высоком уровне и не уступает зарубежным аналогам», — заверили в ведомстве.

В пресс-службе Росгидромета уточнили, что автономная российская система зональных прогнозов была введена в эксплуатацию «в течение нескольких дней» после отключения SADIS. «Продолжился выпуск карт особых явлений и формирование необходимых для авиации полей метеорологических параметров на различных эшелонах полета», — отметили в пресс-службе.

В Минприроды сообщили, что в Гидрометцентре России (учреждение Росгидромета) совместно с Институтом вычислительной математики РАН была разработана глобальная полулагранжевая конечно-разностная модель прогноза полей метеорологических элементов в версии с постоянным разрешением (модель ПЛАВ). По данным института, модель была внедрена в оперативную технологию Гидрометцентра в 2010 году, улучшенная ее версия — в 2016-м. Глобальная система прогнозов ПЛАВ используется для среднесрочных прогнозов погоды (до десяти суток) и долгосрочных прогнозов (до сезона) по всему земному шару, указали в министерстве. «В связи с приостановкой доступа для России к продукции Всемирного центра зональных прогнозов (Лондон), необходимой для выполнения полетов воздушных судов, создана Российская система зональных прогнозов, в которой используется продукция глобальной модели ПЛАВ», — прокомментировали в Минприроды.

Отразилось ли это на полетах

«В чистом виде» ресурс SADIS в российских авиакомпаниях не использовался, перевозчики получают метеорологическую информацию от структур Росгидромета, сказал РБК источник в отрасли. Так, авиакомпания «Россия» получает метеоинформацию для подготовки и выполнения полетов или от уполномоченного метеорологического органа, или от провайдера подобных услуг — сейчас это «Авиаметтелеком» и ГАМЦ Росгидромета, сообщил РБК пресс-секретарь авиакомпании «Россия».

Пилотам по большому счету все равно, какими источниками пользуется компания, говорит пилот крупной российской авиакомпании. Кроме того, в самолете есть метеорадар, который помогает пилотам избегать опасных погодных условий, а также есть радиотелеграфия: можно запрашивать данные по погоде у диспетчера или прослушивать радиостанции, объясняет другой пилот.

Третий пилот российской магистральной авиакомпании сказал РБК, что не замечает особых трудностей. «Конечно, с погодой от иностранных источников было выгоднее и экономичнее летать (они, бесспорно, были точнее), но и от наших отечественных источников мы получаем достоверную информацию», — утверждает он.

До введения международных санкций ситуация с прогнозами была лучше, говорит летный руководитель одной из российских авиакомпаний. «В небе России больше летало импортных самолетов, которые в автоматическом режиме через так называемые ответчики выдавали ветер, температуру, другие данные в общий центр анализа [за рубежом]. Сейчас импортных самолетов летает значительно меньше, покрытие России самолетами уменьшилось, поэтому информация стала менее точная», — объясняет он.

Сейчас метеоданные поставляют российские компании, в том числе государственные метеорологические сервисы в каждом аэропорту. «Информация поступает полная и объективная, она обновляется примерно каждые полчаса», — описывает ситуацию авиаменеджер. «Безопасность полетов не страдает, стало чуть хуже для экономики рейсов», — отмечает летный директор, указывая, что поставщик метеоданных из Лондона лучше рассчитывал расход времени и топлива, вплоть до килограмма, для конкретного полета, в частности, выдавая рекомендации, на какой высоте выгоднее лететь. Точность расчетов от российской компании пока недостаточна, сетует пилот, но указывает, что ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было сразу после отказа западных провайдеров.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Utair.

На что пойдет допфинансирование Росгидромета

Дополнительные расходы на 2024–2026 годы обусловлены, в частности, планами расширить штат высококвалифицированных специалистов для развития лаборатории зональных прогнозов отдела авиационной метеорологии Гидрометцентра России, сообщили в пресс-службе Минприроды.

«Научно-исследовательские работы по обеспечению российской системы прогнозов осуществляются на основании государственных заданий подведомственных учреждений Росгидромета», — уточнили в пресс-службе Росгидромета.

Там сообщили также, что увеличение эксплуатационных расходов на обеспечение бесперебойной работы суперкомпьютерного комплекса связано с окончанием в 2023 году гарантийной и технической поддержки, затраты на которую входили в стоимость контракта на поставку. «Финансирование направляется на покрытие расходов по постгарантийной технической поддержке, включая запасные части, инструменты и принадлежности, расходные материалы, услуги специализированных организаций, фонд оплаты труда специалистов по направлениям, которые ранее входили в стоимость контракта», — уточнили в пресс-службе.

Новый суперкомпьютер Росгидромета был введен в эксплуатацию в 2018 году. Как сообщается на сайте ведомства, вычислительная мощность суперкомпьютерной системы Росгидромета была увеличена более чем в 30 раз. Суперкомпьютерная система Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC включает 976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697v4, говорится в описании машины. Контракт исполняли компания «Т-Платформы» и INLINE Technologies.

Общий бюджет Росгидромета, согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году составит 34,1 млрд руб. На 2023 год ведомству было выделено 33,9 млрд руб., а на 2024 год текущим законом о бюджете закладывалось около 32,4 млрд.