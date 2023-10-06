 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Власти раскрыли бюджет собственной системы метеопрогнозов для авиарейсов

Власти выделят дополнительные ₽1,6 млрд Росгидромету на прогнозы для авиации
Росгидромету выделят 1,6 млрд руб. в 2024–2026 годах на суперкомпьютер и российскую систему зональных прогнозов для авиации взамен отключенной глобальной системы. Власти и перевозчики говорят, что отключение не вызвало проблем
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На подготовку авиационных прогнозов, необходимых для обеспечения полетов гражданской авиации, в 2024–2026 годах Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромету) будет выделено 1,6 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Ежегодно на эти цели будет выделяться по 531,7 млн руб., в том числе по 50,7 млн на работу отечественной системы зональных прогнозов вместо заблокированной международной системы SADIS и по 481 млн руб. на эксплуатационные расходы суперкомпьютера, производящего расчеты таких прогнозов, следует из документа.

В марте 2022 года министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов говорил, что Россию «отключили в одностороннем порядке» от всемирной системы авиационных метеопрогнозов. «Но вы за три дня разработали и наладили выпуск собственной продукции в области авиационных прогнозов, которая отвечает мировым требованиям», — сказал тогда Козлов, обращаясь к присутствующим на коллегии Росгидромета.

В пресс-службе Росгидромета РБК подтвердили, что в марте 2022 года «в связи со сложной геополитической обстановкой» поступление в Россию информации всемирной системы зональных прогнозов SADIS прекратилось. В марте 2023 года глава Росгидромета Игорь Шумаков говорил, что с выводом на геостационарную орбиту третьего гидрометеорологического аппарата «Электро-Л», состоявшимся в феврале, Россия может полностью отказаться от «импортной информации».

Что такое SADIS

SADIS (Secure Aviation Data Information Service) — система под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO), используемая для передачи метеорологических данных для международной аэронавигации. Она используется в 116 странах. Через SADIS обеспечивается доступ к данным и прогнозам (о ветре, температурах на высотах, максимальном ветре, влажности, потенциале турбулентности, обледенения и т.д.) от двух Всемирных центров зональных прогнозов — в Вашингтоне и Лондоне. При этом Великобритания является государством — провайдером данной системы.

Согласно документу ICAO от 28 февраля 2023 года (.pdf), Россия (является участником ICAO) была исключена из числа пользователей SADIS без объяснения причин. Авторизованным пользователем системы в России, согласно этому документу, являлось ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

Читайте на РБК Pro
ДМС не удивить: чем мотивируют сотрудников в Центральной Азии
Лечение и криминал: как Мексика становится центром медицинского туризма
Без этих шести цифровых навыков будет все сложнее устроиться на работу
Мексика заменит Китай. Как сближение с США изменит экономику страны

В офисе генерального секретаря ICAO РБК сообщили, что страны создали SADIS через ICAO как кооперативную международную систему, «основываясь на заранее достигнутых дипломатических договоренностях и технических соглашениях о порядке ее функционирования». «Как суверенные государства, они могут исключительно по собственному усмотрению пересматривать, кто и как может пользоваться сервисом, основываясь на своих актуальных дипломатических соображениях», — заявил представитель секретариата ICAO. РБК направил запрос в Метеорологическое бюро Великобритании, являющееся оператором SADIS.

Как Россия адаптировалась к отключению

В России сейчас используется отечественная продукция в области авиационных прогнозов, разработанная структурными подразделениями Росгидромета, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды (в его ведении находится Росгидромет). «Качество прогнозов находится на самом высоком уровне и не уступает зарубежным аналогам», — заверили в ведомстве.

В пресс-службе Росгидромета уточнили, что автономная российская система зональных прогнозов была введена в эксплуатацию «в течение нескольких дней» после отключения SADIS. «Продолжился выпуск карт особых явлений и формирование необходимых для авиации полей метеорологических параметров на различных эшелонах полета», — отметили в пресс-службе.

В Минприроды сообщили, что в Гидрометцентре России (учреждение Росгидромета) совместно с Институтом вычислительной математики РАН была разработана глобальная полулагранжевая конечно-разностная модель прогноза полей метеорологических элементов в версии с постоянным разрешением (модель ПЛАВ). По данным института, модель была внедрена в оперативную технологию Гидрометцентра в 2010 году, улучшенная ее версия — в 2016-м. Глобальная система прогнозов ПЛАВ используется для среднесрочных прогнозов погоды (до десяти суток) и долгосрочных прогнозов (до сезона) по всему земному шару, указали в министерстве. «В связи с приостановкой доступа для России к продукции Всемирного центра зональных прогнозов (Лондон), необходимой для выполнения полетов воздушных судов, создана Российская система зональных прогнозов, в которой используется продукция глобальной модели ПЛАВ», — прокомментировали в Минприроды.

Отразилось ли это на полетах

«В чистом виде» ресурс SADIS в российских авиакомпаниях не использовался, перевозчики получают метеорологическую информацию от структур Росгидромета, сказал РБК источник в отрасли. Так, авиакомпания «Россия» получает метеоинформацию для подготовки и выполнения полетов или от уполномоченного метеорологического органа, или от провайдера подобных услуг — сейчас это «Авиаметтелеком» и ГАМЦ Росгидромета, сообщил РБК пресс-секретарь авиакомпании «Россия».

Пилотам по большому счету все равно, какими источниками пользуется компания, говорит пилот крупной российской авиакомпании. Кроме того, в самолете есть метеорадар, который помогает пилотам избегать опасных погодных условий, а также есть радиотелеграфия: можно запрашивать данные по погоде у диспетчера или прослушивать радиостанции, объясняет другой пилот.

Третий пилот российской магистральной авиакомпании сказал РБК, что не замечает особых трудностей. «Конечно, с погодой от иностранных источников было выгоднее и экономичнее летать (они, бесспорно, были точнее), но и от наших отечественных источников мы получаем достоверную информацию», — утверждает он.

До введения международных санкций ситуация с прогнозами была лучше, говорит летный руководитель одной из российских авиакомпаний. «В небе России больше летало импортных самолетов, которые в автоматическом режиме через так называемые ответчики выдавали ветер, температуру, другие данные в общий центр анализа [за рубежом]. Сейчас импортных самолетов летает значительно меньше, покрытие России самолетами уменьшилось, поэтому информация стала менее точная», — объясняет он.

Сейчас метеоданные поставляют российские компании, в том числе государственные метеорологические сервисы в каждом аэропорту. «Информация поступает полная и объективная, она обновляется примерно каждые полчаса», — описывает ситуацию авиаменеджер. «Безопасность полетов не страдает, стало чуть хуже для экономики рейсов», — отмечает летный директор, указывая, что поставщик метеоданных из Лондона лучше рассчитывал расход времени и топлива, вплоть до килограмма, для конкретного полета, в частности, выдавая рекомендации, на какой высоте выгоднее лететь. Точность расчетов от российской компании пока недостаточна, сетует пилот, но указывает, что ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было сразу после отказа западных провайдеров.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Utair.

На что пойдет допфинансирование Росгидромета

Дополнительные расходы на 2024–2026 годы обусловлены, в частности, планами расширить штат высококвалифицированных специалистов для развития лаборатории зональных прогнозов отдела авиационной метеорологии Гидрометцентра России, сообщили в пресс-службе Минприроды.

«Научно-исследовательские работы по обеспечению российской системы прогнозов осуществляются на основании государственных заданий подведомственных учреждений Росгидромета», — уточнили в пресс-службе Росгидромета.

Там сообщили также, что увеличение эксплуатационных расходов на обеспечение бесперебойной работы суперкомпьютерного комплекса связано с окончанием в 2023 году гарантийной и технической поддержки, затраты на которую входили в стоимость контракта на поставку. «Финансирование направляется на покрытие расходов по постгарантийной технической поддержке, включая запасные части, инструменты и принадлежности, расходные материалы, услуги специализированных организаций, фонд оплаты труда специалистов по направлениям, которые ранее входили в стоимость контракта», — уточнили в пресс-службе.

Новый суперкомпьютер Росгидромета был введен в эксплуатацию в 2018 году. Как сообщается на сайте ведомства, вычислительная мощность суперкомпьютерной системы Росгидромета была увеличена более чем в 30 раз. Суперкомпьютерная система Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC включает 976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697v4, говорится в описании машины. Контракт исполняли компания «Т-Платформы» и INLINE Technologies.

Общий бюджет Росгидромета, согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году составит 34,1 млрд руб. На 2023 год ведомству было выделено 33,9 млрд руб., а на 2024 год текущим законом о бюджете закладывалось около 32,4 млрд.

Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Артём Кореняко Артём Кореняко, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Яна Баширова, Виктория Хабарова, Тимофей Дзядко
Росгидромет авиация метеопрогноз санкции ICAO
Материалы по теме
Россию не переизбрали в совет ICAO
Политика
Минтранс не подтвердил опасения ICAO об авиабезопасности в России
Политика
Росгидромет предложил повысить плату за метеоданные для самолетов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 05 окт, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 05 окт, 18:18
В полтавском военкомате призвали всех украинцев быть готовыми воевать Политика, 08:53
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
Владелец «Билайна» согласовал выход из российского бизнеса Бизнес, 08:37
В красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры Общество, 08:29
В Думе обсудят отказ от договора о запрете ядерных испытаний Политика, 08:26
Курс доллара превысил ₽101 впервые с 14 августа Инвестиции, 08:19
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти раскрыли бюджет собственной системы метеопрогнозов для авиарейсов Экономика, 08:00
В Москве автомобиль сбил двух человек в Гагаринском тоннеле Общество, 07:55
ABC узнал о беседе Трампа с миллиардером об атомных подлодках Политика, 07:47
Эксперты описали стратегии компаний в условиях дефицита кадров Экономика, 07:30
В центре Харькова прогремел взрыв Политика, 07:26
Курс евро впервые с середины августа превысил ₽106 Инвестиции, 07:10
Плюс ₽45 млрд: почему инвесторы понесли деньги в фонды денежного рынка Pro, 07:00