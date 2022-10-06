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www.adv.rbc.ru
Экономика
,
06 окт, 13:41
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Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция
В совещании будут участвовать представители экономического блока правительства, представители администрации президента
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Владимир Путин
Экономика
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