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Малому бизнесу поднимут порог доходов для права на уплату низких налогов

Доход, в пределах которого компания или предприниматель может применять льготную, упрощенную систему налогообложения, в 2023 году планируется увеличить на 14,7%, сообщило Минэкономики. В этом году рост этого порога составлял 6%
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Минэкономразвития рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор, который нужен для определения предельного дохода, дающего право организации или индивидуальному предпринимателю пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с пониженными ставками.

Как следует из проекта приказа, опубликованного министерством 4 октября, коэффициент для целей УСН составит 1,257, тогда как на текущий год он равен 1,096. Поскольку новый коэффициент ежегодно применяется к постоянной базе по годовому доходу (200 млн руб.), в 2023 году она вырастет на 14,7% — с текущих 219,2 млн до 251,4 млн руб.

Это означает, что в 2023 году налогоплательщик сможет пользоваться льготными условиями УСН до тех пор, пока его доход с начала года не превысит 251,4 млн руб. Компания автоматически переводится на общую систему налогообложения с начала квартала, в котором допустила превышение лимита по выручке.

Примерно на 14,6% в соответствии с документом Минэкономики вырастут в 2023 году и фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физического лица (НДФЛ) для получения трудового патента иностранным гражданином, торговый сбор (пока введен только в Москве), и при прочих равных налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Период общественного обсуждения проекта продлится до 18 октября, однако Минэкономразвития применяет методику определения коэффициентов автоматически, исходя из данных об инфляции.

Самый популярный режим

В рамках лимита, дающего право на УСН, есть стандартные льготные ставки (6% при выбранном объекте налогообложения «доходы» или 15% на объекте «доходы минус расходы»), а также повышенные льготные ставки (соответственно, 8 или 20%). Налог по минимальным ставкам платится, если доход компании или предпринимателя не превышает 164,4 млн руб. в 2022 году. В 2023 году, согласно определенному Минэкономразвития коэффициенту, этот лимит тоже будет увеличен на 14,7%, до 188,55 млн руб. При этом ФНС заявляла, что в 2021 году подавляющее большинство плательщиков на УСН — более 99% — получили доход менее 150 млн руб., то есть уплачивали налог по минимальным ставкам.

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Региональные законы позволяют снижать минимальные ставки до 1 или 5%, следует из информации Федеральной налоговой службы (ФНС). Однако для применения УСН компаниям нужно соблюдать также лимиты по количеству сотрудников (не больше 130 человек) и остаточной стоимости основных средств (150 млн руб.).

УСН заменяет все налоги, которые есть при общей системе налогообложения (налог на прибыль, НДС — для организаций, НДФЛ, НДС — для индивидуальных предпринимателей). Это самый востребованный у малого бизнеса спецрежим: по данным ФНС, по итогам 2021 года его применяли более 4,2 млн плательщиков (в том числе 1,45 млн организаций и 2,77 млн индивидуальных предпринимателей). Более 70% из них платили 6% или меньше (в соответствии с законами регионов) с объекта «доходы».

Проблема расширения лимитов

Коэффициенты-дефляторы определяются Минэкономики в соответствии с Налоговым кодексом, который требует «учитывать изменение потребительских цен» — в данном случае в 2022 году. Министерство прогнозирует, что инфляция на конец 2022 года составит 12,4%, а в среднем за этот год — 13,9%.

В расчете коэффициента заложена новая прогнозная инфляция за 2022 год и учтены расхождения между прогнозом и фактом по этому показателю за 2021 год, пояснили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. В прошлом году потребительские цены выросли на 8,4%.

Чем выше значение данного коэффициента, тем больше предпринимателей смогут применять льготное налогообложения в рамках УСН; плательщик сможет применять льготный режим при большей величине собственного дохода, отметили в министерстве.

«Мы постоянно говорим о том, что надо как можно сильнее расширять границы УСН, особенно в нынешних кризисных условиях. Дело даже не в преимуществах самого режима, а в неудобстве общей системы налогообложения, которая несет для предпринимателей непомерно большое количество рисков, затрат и сложностей», — сказала РБК руководитель центра экспертизы «Опоры России» Олеся Сапа.

Сапа отметила, что многие предприниматели отказываются от инвестиций в развитие, когда понимают, что есть риск выйти за границы УСН из-за роста доходов. Кроме того, пересмотра в нынешних условиях требует и ограничение по остаточной стоимости, которое составляет 150 млн руб. и не индексируется. «Раньше оно было обоснованно, но с учетом инфляции и резкого роста цен на оборудование у многих могут возникнуть сложности в соблюдении этого норматива», — предупредила она.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
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