Европейский бизнес в России оценил кризис 2014 года трагичнее COVID-19

Текущую ситуацию, по его словам, большинство респондентов оценивают «не так трагично», как в 2014–2015 годах, когда значения индекса опускались до 115 и 106 соответственно. «Морально бизнес был готов к худшим последствиям», — добавил Дорофеев.

В то же время 56% респондентов сказали, что ситуация оказалась хуже, чем они ожидали;

42% планируют оставить инвестиционные планы в силе в этом году, 27% — увеличить инвестиции;

29% компаний намерены сократить инвестиции, но это меньше, чем в кризис 2015 года (тогда о планируемом снижении вложений сообщили 39% респондентов).

Оптимизм компаний относительно выручки в последующие три года практически не изменился, несмотря на кризис:

68% респондентов ожидают рост выручки в ближайшие три года, что сопоставимо с показателями прошлых лет.

В основном респонденты считают, что влияние негативных факторов на российскую экономику прекратится в течение одного-двух лет.

Волатильность рубля остается главным негативным фактором для европейского бизнеса — абсолютное большинство (77%) респондентов заявили об этом. «Многие компании так или иначе несут часть расходов в твердой валюте, а некоторые импортируют продукцию напрямую с европейских рынков», — пояснил Дорофеев. С начала года курс доллара вырос с 62 до 78 руб., а евро — с 69 до почти 92 руб.

В топ-5 проблем также вошли санкции (73%), политика США по отношению к России (56%), цены на нефть (51%), контрсанкции и импортозамещение (39%).

Негативное влияние снижения цен на нефть значительно выросло в этом году, отмечает Дорофеев. При этом две многолетние проблемы — политика США по отношению к России и отношения России и Украины — по его словам, постепенно уходят на второй план. «Возможно, они снова могут стать значимыми, особенно после грядущих президентских выборов в США», — предполагает эксперт.

Как бизнес оценил последствия пандемии

Пандемия COVID-19 является для бизнеса значимым фактором:

64% респондентов заявили, что в результате пандемии бизнес сократился, 24% не ощутили влияния, 10% отмечают рост;

56% респондентов указали, что в результате пандемии снизились продажи.

Некоторые индустрии в кризис не только «не проигрывают, но и растут», отметил гендиректор GfK Rus. По его словам, объем продаж товаров повседневного спроса (FMCG), потребительской электроники вырос на 17–19% за девять месяцев года. «Пандемия породила спрос на товары, которые были в стагнации, — многие были вынуждены «переоборудовать» квартиры в офисы, покупать товары для дома», — привел он примеры. Трудный период дает надежду не только на свет в конце тоннеля — восстановление когда-то в будущем, но и открывает возможности развивать бизнес уже сейчас, полагает Дорофеев.

33% компаний сообщили, что были вынуждены сократить рекламные бюджеты, 21% — бюджеты на маркетинговые исследования;

20% отложили запуск новых продуктов;

14% урезали зарплаты сотрудникам, 9% сократили штат, 7% отправили работников в неоплачиваемые отпуска.

Больше половины респондентов ожидают восстановления своих показателей не ранее третьего квартала 2021 года.

«Дочки» европейских компаний в России могли претендовать на антикризисные льготы от государства наравне с собственно российскими компаниями. Например, в список системообразующих предприятий Минэкономразвития (включение в него дает возможность получить льготный кредит на пополнение оборотных средств) вошли такие компании, как «Рено Россия», «Адидас», «Юнилевер Русь», «Пирелли Тайр Руссия» и другие. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Что касается делового климата в России в целом, то европейский бизнес отмечает прогресс в сотрудничестве с партнерами. «Но все, что касается взаимодействия с налоговыми органами и таможней, другими регуляторными органами, — отношения из года в год оцениваются на уровне от нейтрального до негативного», — напомнил Дорофеев. В течение следующих лет члены АЕБ также не ожидают улучшения ситуации с бюрократией и коррупцией в России.