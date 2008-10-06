В текущей ситуации остановка торгов на длительный срок не будет оправдана, поскольку пока фондовый рынок не является тем механизмом, который сильно влияет на финансовую систему. Такое мнение высказал в прямом эфире РБК-ТВ начальник аналитического управления ИГ "АТОН" Вячеслав Буньков.

Он отметил, что "российский фондовый рынок еще достаточно молодой". Обвал рынков вредит, в первую очередь, инвесторам. Но поскольку у крупнейших российских банков нет значительной доли в российских ценных бумагах, пока снижение рынка не влияет на их состояние. Финансовая система отличается стабильностью, благодаря консервативной политике банков.

Кроме того, существует риск, что фондовые каникулы закончатся еще большим обвалом, поэтому целесообразнее давать не фондовые каникулы, а фондовые выходные в течение 1-2 дней, чтобы рынки успокаивались. Позитивный опыт уже имеется (на прошедшей неделе приостанавливали торги). Текущую ситуацию инвесторы могут использовать для выбора бумаг с последующей покупкой.

С фундаментальной точки зрения интересны бумаги "Роснефти" и "Газпром нефти", потенциал роста которых значителен. Эксперт также выделил привилегированные акции "Татнефти" и "Сургутнефтегаза", которые, благодаря существенному снижению цен на их акции, создали дивидендную доходность выше 12%, даже если дивиденды сохранятся на уровне прошлого года. Создаются инвестиционные возможности, но спешить с ними не надо. Следует подождать еще 1-2 месяца, считает эксперт.