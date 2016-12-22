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Регион Сибири перейдет на госплан по советскому образцу
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Регион Сибири перейдет на госплан по советскому образцу
Экономика, 14:12
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Регион Сибири перейдет на госплан по советскому образцу
Иркутская область во главе с губернатором-коммунистом решила перейти на пятилетний госплан — аналог формата, действовавшего в СССР. Против выступает «Единая Россия», которая находится в оппозиции к областным властям
Сергей Левченко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Иркутская область начинает эксперимент по переходу на госплан — механизм планирования с ключевыми задачами сроком на пять лет, рассказали РБК региональные чиновники и иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко.

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«Если говорить о принципах — координация разных отраслей, прогнозирование — принципы нынешнего госплана и того, который был в Советском Союзе, схожи, — говорит Левченко.

Однако полное совпадение, по его словам, невозможно, так как «времена сильно изменились, изменился и экономический уклад». Вместо планирования напрямую работы предприятий областные власти будут влиять на них через меры господдержки и налоговые режимы.

Идея госпланирования не нова, но речь должна идти о «переформатировании самой роли государства», сказал РБК директор московского Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, предложивший иркутским властям концепцию госплана. Левченко уже создал комитет по госпланированию Иркутской области.

Пятилетний госплан будет включать несколько блоков: в первую очередь производственный, социальный, транспортный, научный, — объявил Левченко на комитете по госпланированию в начале сентября. Среди ключевых элементов — надбавки бюджетникам в зависимости от квалификации, рост доли обрабатывающих производств, баланс развития территорий, крупные инвестиционные проекты. В госплан будет «упакована» вся деятельность региональных властей, которую они могли бы вести и в рамках существующих госпрограмм, однако иркутские чиновники не считают госпрограммы достаточно эффективными.

Против госплана выступают иркутская «Единая Россия» и областное заксобрание (депутаты партии власти занимают в нем большинство мест). Это «политический блеф», сказал РБК спикер заксобрания Сергей Брилка, по мнению которого,​ госплан противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании (региональные чиновники, впрочем, указывают, что противоречия нет и госплан будет вписан в иркутскую областную стратегию развития).

Минэкономразвития России, которое согласовывает стратегии регионов, сообщило РБК, что сибирский госплан с ним пока не обсуждался.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Иркутская область , Сергей Левченко , регионы , планирование
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