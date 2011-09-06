Forex: чем дальше от Европы, тем лучше

Во вторник, 6 сентября, на 9:00 мск евро против доллара котировался на отметке 1,408 долл.

Во вторник, 6 сентября, на 9:00 мск евро против доллара котировался на отметке 1,408 долл. По всей видимости, падение единой валюты без коррекций будет продолжаться.



Все внимание приковано к Европе



В понедельник торги на биржах США не проводились, и все внимание участников рынка было приковано к Европе, где проблемы вспыхнули с новой силой и накладываются на застарелые "болячки".



Так, накануне появился прогноз, согласно которому рост экономики Италии в ближайшие годы будет ниже ожиданий правительства страны (которые находятся на уровне 1,1% в 2011г. и 1,3% в 2012г.). "Италии будет очень сложно достичь роста в 1,1% в этом и следующем годах", - сообщил источник, пожелавший остаться неназванным. Банк Италии и Международный валютный фонд ожидают роста экономики страны менее чем на 1% в текущем году и еще более слабого - в следующем. Таким образом, третья по величине экономика Евросоюза стоит на грани рецессии. Это не может не вызывать паники среди участников рынка.



Регулятор латает дыры



Тем временем существующий механизм решения долговых проблем - Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) трещит по швам. Накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише призвал членов еврозоны немедленно одобрить расширение EFSF, видя, что некоторые затягивают процесс, сообщает Reuters. В частности, в воскресенье против расширения фонда выступил парламент Словакии.



"Ясно, что у нас есть абсолютная и тотальная потребность в том, чтобы все решения были реализованы немедленно, как было решено различными главами государств и правительств", - заявил Ж.-К. Трише на конференции в Париже.



На помощь шефу пришел член управляющего совета ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что страны еврозоны не должны рассчитывать на "вечную" программу скупки гособлигаций. "Программа ЕЦБ временная и полностью стерилизованная, и, самое главное, как отметил глава ЕЦБ Ж.-К.Трише, она не может быть использована взамен фундаментальных принципов бюджетной дисциплины", - сказал М.Драги.



Банки под гнетом



Проблемы суверенных долгов в Евросоюзе становятся все более значимыми, а между тем от обесценения гособлигаций страдают финансовые институты, которые играют не последнюю роль в экономическом росте.



Кризис долга в Европе приведет к падению доходов банков и может погубить самых слабых кредиторов, заявил глава Deutsche Bank Йозеф Аккерманн. "Перспективы для финансового сектора в целом довольно ограниченные, - отметил он на ежегодной банковской конференции Banks in Transition, передает Reuters. - Потенциал будущего роста доходов ограничен из-за текущей ситуации и структурных недостатков".



Таким образом, можно предполагать, что уже в ближайшее время европейские банки снизят свою активность и перестанут кредитовать реальный сектор. А это в свою очередь вызовет еще большее замедление экономики.



Альтернатив не много



Оптимальным выходом из ситуации для инвесторов на Forex было бы занять стратегическую позицию в "защитных" валютах. Но доллар и иена с этой ролью справляются все хуже.



Швейцария же находится очень близко к эпицентру развивающегося долгового кризиса, и обломки падающих европейских институтов могут больно ударить по ней. А значит, чем дальше от Европы, тем лучше.



EUR/NZD



Одним из решений может стать новозеландский доллар. Рассмотрим валютную пару евро/новозеландский доллар с технической точки зрения.







С марта 2011г. котировки пары евро/новозеландский доллар находятся в агрессивном нисходящем канале (2-5), и пока предпосылок для выхода из него нет. Конечно, продавать евро против "новозеландца" пока рановато, поскольку котировки пытаются зацепиться за линию 50-дневной средней (3). Стоит немного подождать и открывать позиции ближе к верхней границе (5) нисходящего канала. Целью снижения пары может выступить нижняя граница (2) этого канала, усиленная линией поддержки на отметке 1,62 новозеландского доллара за евро (1). "Стоп-лосс" в данном случае необходимо поставить немногим выше линии нисходящего тренда (5).



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