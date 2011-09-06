Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,71 EUR Нал. 70,54 69,76 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8959,00 -643,90 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25207,93 -0,50% Nasdaq 7595,64 +0,46% FTSE 7214,76 -0,13%
Forex: чем дальше от Европы, тем лучше
Лента новостей
Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество
Forex: чем дальше от Европы, тем лучше
Экономика, 06 сен 2011, 10:41
0
Forex: чем дальше от Европы, тем лучше
Во вторник, 6 сентября, на 9:00 мск евро против доллара котировался на отметке 1,408 долл.

Во вторник, 6 сентября, на 9:00 мск евро против доллара котировался на отметке 1,408 долл. По всей видимости, падение единой валюты без коррекций будет продолжаться.

Все внимание приковано к Европе

В понедельник торги на биржах США не проводились, и все внимание участников рынка было приковано к Европе, где проблемы вспыхнули с новой силой и накладываются на застарелые "болячки".

Так, накануне появился прогноз, согласно которому рост экономики Италии в ближайшие годы будет ниже ожиданий правительства страны (которые находятся на уровне 1,1% в 2011г. и 1,3% в 2012г.). "Италии будет очень сложно достичь роста в 1,1% в этом и следующем годах", - сообщил источник, пожелавший остаться неназванным. Банк Италии и Международный валютный фонд ожидают роста экономики страны менее чем на 1% в текущем году и еще более слабого - в следующем. Таким образом, третья по величине экономика Евросоюза стоит на грани рецессии. Это не может не вызывать паники среди участников рынка.

Регулятор латает дыры

Тем временем существующий механизм решения долговых проблем - Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) трещит по швам. Накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише призвал членов еврозоны немедленно одобрить расширение EFSF, видя, что некоторые затягивают процесс, сообщает Reuters. В частности, в воскресенье против расширения фонда выступил парламент Словакии.

"Ясно, что у нас есть абсолютная и тотальная потребность в том, чтобы все решения были реализованы немедленно, как было решено различными главами государств и правительств", - заявил Ж.-К. Трише на конференции в Париже.

На помощь шефу пришел член управляющего совета ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что страны еврозоны не должны рассчитывать на "вечную" программу скупки гособлигаций. "Программа ЕЦБ временная и полностью стерилизованная, и, самое главное, как отметил глава ЕЦБ Ж.-К.Трише, она не может быть использована взамен фундаментальных принципов бюджетной дисциплины", - сказал М.Драги.

Банки под гнетом

Проблемы суверенных долгов в Евросоюзе становятся все более значимыми, а между тем от обесценения гособлигаций страдают финансовые институты, которые играют не последнюю роль в экономическом росте.

Кризис долга в Европе приведет к падению доходов банков и может погубить самых слабых кредиторов, заявил глава Deutsche Bank Йозеф Аккерманн. "Перспективы для финансового сектора в целом довольно ограниченные, - отметил он на ежегодной банковской конференции Banks in Transition, передает Reuters. - Потенциал будущего роста доходов ограничен из-за текущей ситуации и структурных недостатков".

Таким образом, можно предполагать, что уже в ближайшее время европейские банки снизят свою активность и перестанут кредитовать реальный сектор. А это в свою очередь вызовет еще большее замедление экономики.

Альтернатив не много

Оптимальным выходом из ситуации для инвесторов на Forex было бы занять стратегическую позицию в "защитных" валютах. Но доллар и иена с этой ролью справляются все хуже.

Швейцария же находится очень близко к эпицентру развивающегося долгового кризиса, и обломки падающих европейских институтов могут больно ударить по ней. А значит, чем дальше от Европы, тем лучше.

EUR/NZD

Одним из решений может стать новозеландский доллар. Рассмотрим валютную пару евро/новозеландский доллар с технической точки зрения.



С марта 2011г. котировки пары евро/новозеландский доллар находятся в агрессивном нисходящем канале (2-5), и пока предпосылок для выхода из него нет. Конечно, продавать евро против "новозеландца" пока рановато, поскольку котировки пытаются зацепиться за линию 50-дневной средней (3). Стоит немного подождать и открывать позиции ближе к верхней границе (5) нисходящего канала. Целью снижения пары может выступить нижняя граница (2) этого канала, усиленная линией поддержки на отметке 1,62 новозеландского доллара за евро (1). "Стоп-лосс" в данном случае необходимо поставить немногим выше линии нисходящего тренда (5).

Quote.rbc.ru

Теги: Forex , Европа
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.