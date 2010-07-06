Драгоценные металлы вновь под давлением

Безмятежность на рынке Forex привела к разнонаправленной динамике спотовом рынке драгоценных металлов.

Отсутствие торгов в США и, как следствие, безмятежность на рынке Forex привели к тому, что цены спот на драгоценные металлы по итогам сессии 5 июля в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - 1209,9 долл./унция (-0,2%), серебро - 17,83 долл./унция (-0,34%), платина - 1513 долл./унция (+0,47), палладий - 436 долл./унция (-0,46%).



Золото продолжает находиться под натиском продавцов, однако пока удерживается от более агрессивных продаж. Поддержкой служит отметка 1200 долл./унция. Как только эта планка будет пробита вниз, продажа металла может принять агрессивный характер. Во многом этому будет способствовать набирающая обороты коррекция европейской валюты вверх.



Вполне вероятно, во вторник рынки начнут оживать. Возвращение американских трейдеров должно встряхнуть и торговцев драгметаллами. Однако пока на 08:30 мск во вторник изменения цен на срочном рынке микроскопические. Унция золота стоит 1207,3 долл. (-0,03%), серебра - 17,79 долл. (+0,38%), платины - 1501,7 долл. (-0,126%), палладия - 430,9 (+0,93) долл.



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