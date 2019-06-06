Россия и Германия подпишут первое после Крыма экономическое соглашение

Министры экономки России и Германии Максим Орешкин и Петер Альтмайер подпишут декларацию о намерениях по партнерству для эффективности, рассказали РБК в Российско-германской внешнеторговой палате (AHK).

Документ станет первым межправительственным рамочным соглашением по экономическому партнерству двух стран после начала украинского кризиса весной 2014 года. Тогда развитие российско-германского взаимодействия в большинстве отраслей, в частности в экономике, было заморожено.

Подписание декларации состоится 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Проект партнерства для эффективности должен стать платформой для уже существующей деятельности. Речь идет о предоставлении российским компаниям возможности перенимать немецкий опыт и технологии.

По данным двухсторонней палаты, производительность труда в России сейчас составляет половину от немецкой и две трети от американской, цель сотрудничества — повысить эффективность российского бизнеса. В рамках программы подразумеваются поездки российских делегаций в Германию и на немецкие заводы в России.

В последний раз подобное межправительственное соглашение было подписано в 2008 году — речь идет о так называемом партнерстве по модернизации. Правда, речь тогда шла не только об экономическом, но и о политическом, правовом и социальном сотрудничестве. Новый формат является менее политизированным, поэтому имеет гораздо больше шансов на успех, уверены во внешнеторговой палате.