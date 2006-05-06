МВФ предоставит Молдавии льготные кредиты

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новое трехгодичное соглашение с Молдавией, в рамках которого республика получит льготные кредиты на сумму 118,2 млн долл.

Как сообщил РБК постоянный представитель МВФ в Молдавии, эти средства Кишинев получит в рамках механизма финансирования сокращения бедности и содействия экономическому росту (PRGF). В целом Молдавии будет выделено 80,08 млн специальных прав заимствования, или около 118,2 млн долл.

Механизм финансирования на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту - льготный механизм кредитования для стран с низким уровнем доходов. Кредиты представляются с годовой процентной ставкой 0,5%, со сроком погашения 10 лет, и с отсрочкой в 5,5 лет.

Как сообщалось ранее, деньги будут выделены Нацбанку Молдавии для поддержания на должном уровне валютных резервов для сохранения макроэкономической стабильности, обеспечения защиты от внешних потрясений.

Напомним, это уже не первый транш для Кишинева от международных финансовых структур. Так, в феврале с.г. Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) предоставит Молдавии кредит в размере 13,2 млн долл. для реализации программы стимулирования и облегчения сбыта сельскохозяйственной продукции.

Кредит был предоставлен Молдавии на 40 лет с десятилетней отсрочкой по выплатам и годовой ставкой за обслуживание в 0,75%. Это был уже третий по счету кредит, предоставляемый вышеуказанным фондом Молдавии.

Средства предназначены для обеспечения устойчивого роста доходов неимущего населения в сельской местности и стимулирования роста стратегической сельскохозяйственной деятельности и предпринимательства на селе.

Несколькими месяцами ранее все тот же МВФ выделил Молдавии три кредитных транша в размере 36,5 млн долл. Эти средства должны были помочь проведению в Молдавии экономических и структурных реформ.

Вместе с тем Молдавия в нынешнем году планирует направить на погашение внешнего долга перед двусторонними кредиторами-членами Парижского клуба 100 млн леев (8 млн долл.). Согласно законопроекту о госбюджете Молдавии на 2006г., предназначенные для этих целей средства будут аккумулированы на специальном счете.

Между тем в марте с.г. министр финансов Молдавии Михаил Поп заверил, что Россия поддержит Молдавию в процессе реструктуризации ее долгов в рамках Парижского клуба кредиторов. По словам М.Попа, предусматривается, что Россия на переговорах по реструктуризации долгов Молдавии в рамках Парижского клуба кредиторов не будет требовать от Кишинева большей суммы денег, чем тот сможет выплатить.

Россия является крупнейшим двусторонним кредитором Молдавии - на ее долю приходится 44% от общей суммы долга республики перед двусторонними кредиторами-членами Парижского клуба. По данным Национального банка Молдавии, долг республики перед РФ по кредитам, полученным ранее под гарантии правительства, на конец I квартала 2005г. составил 98,3 млн долл., сохранившись на уровне показателей конца 2004г.

Другим крупнейшим двусторонним кредитором Молдавии являются США, на долю которых приходится 57,2 млн долл., или 25,5% от общей суммы долга Кишинева перед двусторонними кредиторами. По данным Нацбанка, долги Молдавии перед двусторонними кредиторами на конец I квартала 2005г. составили 223,6 млн долл. Общий внешний долг Молдавии по состоянию на 1 января 2006г. составил 1 млрд 978,7 млн долл., увеличившись по сравнению с показателями на 1 января 2005г. на 4,5%.