Рост цен в феврале ускорился до 5,2%

Рост потребительских цен в феврале составил 5,2% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил Росстат. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 5,5%, на непродовольственные товары — на 4,6%.
В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,4% по сравнению с 1% в январе. За январь—февраль 2019 года цены выросли на 1,5%. Инфляция в феврале оказалась на уровне ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg, составлял как раз 5,2%.
Сильнее всего поднялись цены на фрукты и овощи:
- помидоры подорожали на 16,6% по сравнению с январем,
- огурцы — на 14,8%,
- капуста — на 8,4%,
- лук — на 5%.
- Незначительно снизились цены на мясо: на 1,3% подешевела курица, на 1,2% — свинина.