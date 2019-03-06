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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Экономика ,  
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Рост цен в феврале ускорился до 5,2%
Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2 с 5% в январе, сообщил Росстат. Тем не менее это временное ускорение, которое предсказывали эксперты
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рост потребительских цен в феврале составил 5,2% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил Росстат. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 5,5%, на непродовольственные товары — на 4,6%.

В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,4% по сравнению с 1% в январе. За январь—февраль 2019 года цены выросли на 1,5%. Инфляция в феврале оказалась на уровне ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg, составлял как раз 5,2%.

Сильнее всего поднялись цены на фрукты и овощи:

  • помидоры подорожали на 16,6% по сравнению с январем,
  • огурцы — на 14,8%,
  • капуста — на 8,4%,
  • лук — на 5%.
  • Незначительно снизились цены на мясо: на 1,3% подешевела курица, на 1,2% — свинина.

Лекарства подорожали

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали лекарства и медицинские товары:

  • например, валидол стал дороже на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем,
  • «Линекс» — на 2,3%.
До 1% составил рост цен на мониторы и телевизоры, смартфоны, кухонную бытовую технику, мебель, одежду, парфюмерию и косметику, сигареты.

Цены на бензин в феврале снизились на 0,2% после роста на 0,8% в январе. Вместе с тем на 4,5% снизились цены на газомоторное топливо.

В годовом выражении (по сравнению с февралем 2018 года) сильнее всего подорожал сахар — на 30,2%, яйца — на 20,5%, мясо — на 10,8%, фрукты и овощи — на 9,1%.

Временное ускорение

С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Как отмечают в ЦБ, цены умеренно отреагировали на рост НДС. Инфляция ускорилась с 4,3% в декабре 2018 года до 5% в январе и 5,2% в феврале. У ЦБ пока нет причин повышать ключевую ставку, считают экономисты. Инфляционные ожидания начали снижаться, повышение инфляции в начале года воспринимается как временное, отмечается в материалах ЦБ.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в первом полугодии 2019 года и в дальнейшем будет снижаться к цели ЦБ вблизи 4%», — сообщил регулятор. Ранее ЦБ прогнозировал, что на пике в марте—апреле инфляция ускорится до 5,5–6%. Минэкономразвития ожидает разгона годовой инфляции до 5,5–5,7% в марте—мае.

Автор: Ольга Агеева
Теги: инфляция, Росстат, потребительские цены, ЦБ
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