Рост цен в феврале ускорился до 5,2%

Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2 с 5% в январе, сообщил Росстат. Тем не менее это временное ускорение, которое предсказывали эксперты

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рост потребительских цен в феврале составил 5,2% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил Росстат. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 5,5%, на непродовольственные товары — на 4,6%.

В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,4% по сравнению с 1% в январе. За январь—февраль 2019 года цены выросли на 1,5%. Инфляция в феврале оказалась на уровне ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg, составлял как раз 5,2%.

Сильнее всего поднялись цены на фрукты и овощи:

помидоры подорожали на 16,6% по сравнению с январем,

огурцы — на 14,8%,

капуста — на 8,4%,

лук — на 5%.