Китай выкупит долги Испании на сумму до 6 млрд евро

Китай готов выкупить правительственные облигации Испании на сумму до 6 млрд евро в целях поддержки страны в ее усилиях по борьбе с долговым кризисом. Объем выкупа госдолга Испании может достичь совокупного объема выкупа гособлигаций Греции и Португалии, передает Reuters со ссылкой на испанские СМИ, которые приводят заявление вице-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Ли Кэцян сегодня покидает Мадрид, где он находился в рамках трехдневного визита. Ранее в ходе своего посещения страны китайский политик подчеркнул доверие Пекина к финансовой системе Испании. При этом он сообщил, что китайские власти намерены продолжать выкуп правительственных гособлигаций Испании, поддерживая экономику европейского государства. Однако ранее не приводилось конкретных цифр.

Между тем в конце декабря появлялась неофициальная информация о том, что Китай готов выкупать правительственные облигации Португалии. Речь шла о скупке долгов на сумму 4-5 млрд евро в целях поддержки Лиссабона в его усилиях по борьбе с долговым кризисом. При этом скупка активов, как сообщалось, будет осуществляться в I квартале 2011г.

Испания является одной из стран еврозоны, которые испытывают финансовые затруднения и относятся к так называемой группе PIGS (Португалия, Ирландия, Греция, Испания). Именно эти государства доставляют сейчас наибольшие проблемы остальным участникам зоны евро, поскольку имеют большой внешний долг и слабую возможность его успешно погасить.

В контексте нарастающего по этому поводу беспокойства международное рейтинговое агентство Moody's в середине декабря 2010г. поместило кредитный рейтинг Испании по обязательствам в национальной и иностранной валюте на уровне А1 в список на пересмотр с возможным понижением.