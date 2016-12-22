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Европа представила план по снижению зависимости от доллара
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Европа представила план по снижению зависимости от доллара
Экономика, 16:02
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Европа представила план по снижению зависимости от доллара
Еврокомиссия презентовала план по усилению международного статуса евро. Основа плана — стимулировать перевод торговли энергоносителями в европейскую валюту
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) в среду, 5 декабря, опубликовала план по укреплению глобальной роли евро. Брюссель хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах и для использования в глобальной финансовой системе, а также расширить применение евровалюты на рынках нефти и газа и в стратегических секторах, например в самолетостроении.

«Пришла пора, когда евро должен развить свою глобальную роль. Евро должен отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны и поддерживать сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок», — заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис (цитата по пресс-релизу комиссии).

Еврокомиссия опубликовала несколько программных документов по расширению роли евро. В рабочем докладе о продвижении международной роли евро в сфере энергоносителей (.pdf) отмечается, что исторически доллар США доминирует в европейской торговле углеводородами. Сделки на физическом рынке нефти и на рынке «бумажных» фьючерсов заключаются по эталонным маркам, таким как Brent, WTI, Dubai или Urals, и все они котируются в долларах. На рынках природного газа картина для евро более благоприятная: сделки в европейских газовых хабах заключаются в британских фунтах и евро, как и контракты по импорту в Евросоюз газа из Норвегии. Но большинство импорта из других стран, включая Россию, номинировано в долларах.

Для исправления этой ситуации Еврокомиссия рекомендует (.pdf) странам ЕС включать в свои межправительственные соглашения с третьими странами о поставках энергоносителей типовое положение об использовании евро как валюты по умолчанию. Брюссель хочет, чтобы участники европейских энергетических рынков больше использовали евро: например, ценовые агентства, такие как Platts и Argus, должны начать котировать физическую нефть в евро, а биржевые операторы должны развивать номинированные в евро фьючерсы и опционы на нефть и нефтепродукты.

На финансовом рынке Еврокомиссия предлагает расширить пул евроактивов, доступных для международных инвесторов, в частности за счет облигаций частного сектора, обеспеченных государственными бумагами стран еврозоны. Кроме того, Брюссель поддерживает создание собственной европейской системы мгновенных платежей, которая не будет зависеть от операторов за пределами Евросоюза. Рекомендации Еврокомиссии по укреплению роли евро в финансовом секторе приведены в отдельном документе (.pdf).

Зависимость от доллара нужно снижать и в других стратегических секторах, таких как транспорт, следует из плана Еврокомиссии. Почти все счета в авиастроительной отрасли выставляются в долларах, даже если речь идет о европейских авиапроизводителях, таких как Airbus, отмечает комиссия. Она намерена начать консультации с отраслевыми игроками с целью найти способы расширения торговли в евро на рынках металлов и минерального сырья, сельхозтоваров, а также в транспортном секторе (самолетостроение, железные дороги, морское судоходство).

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Евросоюз , Еврокомиссия , европейская валюта
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