Стабфонд РФ на 1 декабря составил 1 трлн 236,5 млрд руб

Стабилизационный фонд РФ на 1 декабря 2005 года составил 1 трлн 236,5 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

Таким образом, за месяц он увеличился на 142 млрд руб, однако на конец 2005 года размер Стабилизационного фонда ожидается в объеме 1,5 трлн руб.

Отметим, что фонд начал формироваться в РФ с 1 января 2004 года в целях снижения рисков, связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а также как инструмент стерилизации излишней денежной массы в обращении. В него поступают "сверхдоходы" бюджета от высоких цен на нефть.

Согласно российскому законодательству, использовать средства фонда сверх базового объема (500 млрд руб.) можно на досрочное погашение внешнего госдолга. Впервые фонд был уменьшен в июне на 336,6 млрд руб. Эти деньги были направлены на досрочное погашение части внешнего долга РФ перед Парижским клубом.

Напомним, что ранее Минфин заявлял, что также рассматривает возможность до конца 2005 года провести еще одно досрочное погашение части долга на сумму 3-5 млрд долл.

Интересно, что Минфин начал задумываться о создании отдельного Стабилизационного фонда для пенсионеров. Об этом в середине октября заявил министр финансов Алексей Кудрин.

Первым эту идею озвучил глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, предложивший часть нефтяных сверхдоходов, поступающих сейчас в Стабфонд, направлять в специальный фонд для поддержки пенсионной системы, дефицит которой станет критическим к 2012 году, превысив, по оценке экспертов, 500 млрд рублей. Кстати, эта мера - отличный способ уберечь средства Стабфонда от расходования по крайней мере до 2012 года.