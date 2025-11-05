Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми

Глобальную конкурентоспособность беспилотников сегодня определяют инженерная составляющая и техническая эстетика. Промышленный дизайн улучшит эргономику и конструкцию устройств, а также увеличит их экспортный потенциал

Рынок беспилотных авиасистем (БАС) в России растет по мере повышения спроса со стороны гражданского сектора. Сегодня, по данным ассоциации «Аэронекст», динамика достигает темпов 45% в год, из чего следует, что объем отечественного рынка беспилотников может превысить 70 млрд руб. к 2030 году.

Развитие и распространение дронов для бизнеса стимулирует национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Инициатива сфокусирована на поддержке отечественных разработок, а также на создании инфраструктуры и условий для внедрения БАС в разных сферах экономики.

Быстрая динамика спроса стимулирует появление новых игроков-разработчиков, а также расширение продуктового предложения. Локальное производство дронов в стране растет — для этого в нацпроекте предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки. Разработчики устройств могут получить грант в размере до 100 млн руб. на оформление конструкторской документации или 250 млн руб. на сертификацию нового беспилотного аппарата. Резиденты научно-производственных центров могут также компенсировать затраты на НИОКР до 90%.

Зачем делать дроны эстетически привлекательными

Сегодня, с одной стороны, в фокусе — локализация производства беспилотников, с другой — повышение их экспортного потенциала. Усилить конкурентные преимущества отечественных устройств поможет промышленный дизайн, когда уже на этапе проектирования определяются формы, размеры, пропорции и геометрия поверхностей дронов, считают эксперты. «В понятие промышленного дизайна входят внешний вид, эргономика, предполетная подготовка, удобство использования дрона как значимые факторы для эксплуатации современных беспилотных авиационных систем», — рассказывает заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев.

В свою очередь, гендиректор бюро Usaev Design Родион Усаев отмечает, что промышленный дизайн беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) критически важен для восприятия продукта рынком и для улучшения потребительских характеристик. Он формирует форму, детали, фактуру и цвет поверхностей, создавая первое впечатление, эмоциональный отклик, делая продукт удобным, безопасным и визуально привлекательным. По словам эксперта, зарубежные поставщики (например, компания DJI) активно применяют дизайн в разработке любых физических продуктов — он рассматривается как стратегический элемент продукта, а не просто декоративная надстройка. В результате хорошо проработанный дизайн формирует узнаваемый визуальный стиль бренда и открывает новые конкурентные рынки, позволяя дифференцироваться среди продуктов с похожими характеристиками.

Промышленный дизайн делает внешний вид БПЛА соответствующим логике применения, а само устройство — более удобным для эксплуатации, — считает промышленный дизайнер, заведующий лабораторией перспективных исследований НОЦ «Сибирский центр дизайна» Томского государственного университета Игорь Дыдыкин. Он также может упорядочить и систематизировать всю инфраструктуру вокруг дрона: пульты управления, постаматы для доставщиков, кейсы для переноса дронов, зарядные устройства, транспорт для перевозки дронов, добавляет эксперт.

С ним согласен и Родион Усаев: промышленный дизайн необходим всем продуктам индустрии БПЛА — от самих дронов до полезных нагрузок и аксессуаров. «Важно, чтобы вид устройства соответствовал уровню технологий внутри: если этого баланса нет, продукт «не полетит», — отмечает промышленный дизайнер и предприниматель Ирина Жданова.

«Промдизайнерам нужно учитывать законы аэродинамики, а также то, какие материалы будут наиболее подходящими для реализации поставленной задачи, в том числе с точки зрения закупочной цены», — дополняет гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. Важный аспект подхода к промышленному дизайну беспилотников — обеспечение модульности сборки, универсальности для широкого круга задач и адаптивности для различных групп потребителей.

Новый кадровый вопрос

За промышленный дизайн беспилотных устройств отвечает большая кросс-функциональная команда. В нее входят конструкторы, инженеры, технологи, сборщики, операторы, программисты, продуктологи и, собственно, дизайнеры. Стимулирует их более активное вовлечение новая государственная инициатива — в минувшем августе вышло поручение президента России о поддержке креативных деятелей промышленной отрасли. Речь идет о поддержке проектов в сфере промышленного дизайна, организации творческих лабораторий и дизайн-центров на базе промышленных предприятий. Полный перечень мер будет подготовлен в декабре.

Уже сейчас подготовку специалистов в области промышленного дизайна для БАС проводит «Университет 2035». За последние три года прошло несколько интенсивов, или дронотонов, по направлению «Промышленный дизайн и техническая эстетика БАС». Индустриальным партнером двух дронотонов в 2025 году стала компания «Лаборатория будущего». В рамках этих мероприятий прошли обучение 80 человек.

«Для разработки дизайна моделей современных дронов мы представили несколько направлений: энергетика, спасательные операции, логистика и доставка грузов, образование, а также инфраструктура для БПЛА. Над концепциями работали 29 участников: инженеры и промдизайнеры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы», — рассказывает Илья Шевелев.

Мария Дудник, студентка МГТУ им. Баумана делится своим опытом участия в дронотоне: «В направлении «Логистика и доставка грузов» предстояло спроектировать дрон с грузоподъемностью 70 кг, и, работая в ускоренном темпе, мы представили концепт дрона «Божья коровка». По словам Ильи Шевелева, итогом дронотона стала выстроенная кооперация: «Мы получили новый дизайн БАС, видение и концепты дронов по нескольким продуктовым направлениям, а самые активные участники были приглашены на работу в нашу компанию». Сейчас молодые дизайнеры участвуют в разработке новых дронов для логистики, кейсов для перевозки грузов и разработке внешнего вида устройств.

В ходе второго дронотона «БАС-конструктор Лаборатории будущего» 50 участников разработали 15 проектов с фокусом на импортозамещение всех основных компонентов: двигателей, авионики, системы управления, источников энергии, оптики и датчиков.

«Всем командам удалось выйти на полностью российские компоненты и представить новые дизайн-концепции», — рассказывает студентка СПбГУПТД Алина Биба, проходившая обучение в рамках дронотона. Ее команда предложила инновацию — систему точного позиционирования и обеспечение возможности зарядки для дронов сторонних производителей.

Такие мероприятия помогают на практике увидеть ценность продуманной визуальной и эргономической проработки, повышая общий интерес к дизайну. «Дроны еще не успели стать частью городской инфраструктуры, и чтобы промышленный дизайн стал более востребованным, важно интегрировать их с повседневностью, как удобные и безопасные инструменты», — говорит Мария Дудник.

Дальнейшая популяризация промышленного дизайна возможна через демонстрацию его конкретного эффекта на продукт и пользовательский опыт, а также через развитие отрасли и стремление конкурировать с мировыми лидерами, считает Родион Усаев.

«Помогут реальные кейсы, подтверждающие, что именно благодаря дизайну продукт быстрее выходит на рынок и вызывает доверие у заказчиков», — подтверждает Ирина Жданова. Дизайн — такая же часть технологии и бизнеса, как инженерия, и проектам, которые нацелены на лидерство, он необходим, резюмирует она.