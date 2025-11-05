Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики

Беспилотная аэрологистика переходит от экспериментов к динамичному развитию в рыночных условиях. Маршруты дронов-доставщиков тестируются в разных регионах России для обеспечения безопасных и эффективных грузоперевозок

Фото: Freepik

Мировой рынок услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) превысил $23 млрд в 2024 году, следует из расчетов компании Drone Industry Insight. На долю беспилотной аэрологистики приходится около 5% — объем этого сегмента составил $1,4 млрд и может вырасти до $9 млрд к 2030 году, прогнозируют в исследовательской компании Global Market Insights. Ожидается, что среднегодовые темпы роста (CAGR) сегмента составят почти 42% до 2034 года.

По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежедневно по всему миру доставляется 85 млн посылок. Доставка «последней мили» составляет около 50% от общих логистических затрат и, как правило, занимает больше всего времени. Для ускорения этого этапа и общего снижения издержек компании все чаще используют беспилотники, которые не привязаны к дорогам и могут обходить препятствия и наиболее загруженные участки.

По прогнозам аналитического агентства Gartner, в 2026 году количество дронов, осуществляющих доставку, превысит один млн аппаратов (в 2023 году этот показатель оценивался в 20 тыс.). Грузовые дроны сегодня используют логистические операторы DHL и FedEx, компании из сегмента электронной коммерции (Alibaba), а также специализированные компании в сфере беспилотной аэрологистики (например, Wing, Zipline, Matternet или Dronamics), говорится в исследовании компании Strategy Partners.

Наиболее перспективные направления для применения БАС в логистике — организация внутригородской доставки, логистика в районах с плохой инфраструктурой или сложными географическими условиями, а также срочная доставка медицинских грузов, отмечают эксперты Strategy Partners.

Как дроны перевозят грузы в России

В России развитие БАС поддерживается национальным проектом «Беспилотные авиационные системы». Решением задач нацпроекта в части аэрологистики занимается Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). «Мы активно работаем над созданием целостной экосистемы для БАС-доставки, взаимодействуя с разработчиками, потенциальными потребителями, региональными властями и регуляторами, чтобы сделать всю цепочку технически работоспособной и экономически выгодной для масштабного внедрения технологий в реальную практику», — комментирует гендиректор АНО «ФЦ БАС» Максим Авдеев. Сейчас, по его словам, прорабатываются два основных сценария массового применения дронов: доставка в отдаленные, труднодоступные районы, а также городская/пригородная доставка в постаматы. В этих направлениях стартуют пилотные проекты и ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры.

Грузовые дроны используются в стране для перевозок различных товаров в труднодоступные для обычного транспорта места — например, в горные или сельские районы. Более 20 тыс. населенных пунктов в стране в настоящий момент не соединены дорогами, а их строительство не всегда возможно по природно-климатическим условиям. Сохраняются проблемы логистической связанности, например, в районах Арктики и Дальнего Востока. В таких условиях беспилотная доставка обходится дешевле, чем перевозка грузов вертолетами, подтверждают данные ассоциации «Аэронекст».

Сегодня на территории России действуют шесть экспериментальных режимов для тестирования БАС. К 2030 году, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, планируется расширить протяженность беспилотных коридоров минимум до 19,5 тыс. км.

«Беспилотные авиационные системы в области доставки показали свою эффективность, особенно при доставке грузов через естественные преграды: реки, озера, болота или горные массивы, где наземная логистика затруднительна, а применение большой авиации неоправданно дорого», — поясняет коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев. Речь идет о доставке малых грузов весом до 20 кг на расстояние до 20 км.

К примеру, разработка компании «Лаборатория будущего» — дрон «Муравей 24» — предназначена для доставки разногабаритных грузов до 12 кг на расстояние до 20 км, а зарядки одного аккумулятора хватает на полчаса полета. Сегодня эти дроны на постоянной основе доставляют мелкие бытовые и продовольственные грузы, заказы на которые можно оформлять через местный маркетплейс в Якутии.

Беспилотная доставка грузов обеспечит доступ жителям удаленных населенных пунктов ко всему спектру товаров. В первую очередь такое логистическое направление развивают ретейл и маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», отмечает Камнев. Переход на новые технологии доставки «последней мили» в том числе позволит заменить курьеров, которые передвигаются наземным транспортом.

В Нижнем Новгороде доставку продуктов с помощью дронов тестирует сервис «Самокат» в партнерстве с местным оператором-разработчиком «Клеверкоптер». Цель эксперимента — проверить работу технологии в реальных условиях, экономическую целесообразность и восприятие клиентами. Пользователь может выбрать ближайший доступный постамат, где доставленный с помощью дрона заказ массой не более 6 кг будет храниться в течение трех часов. Чтобы получить его, нужно ввести специальный код в терминале.

Расширение технологического пула

Сейчас более 20 отечественных компаний в разных регионах страны тестируют маршруты и разрабатывают технологии беспилотной воздушной доставки. Для привлечения в отрасль новых игроков проводятся специальные технологические конкурсы.

Так, в 2025 году стартовала инициатива Фонда НТИ Up Great «Аэрологистика 2.0». Это продолжение технологического конкурса «Аэрологистика», завершившегося годом ранее. «Полеты перемещаются с тестовых аэродромов на реальные маршруты России, включая арктические регионы, где грузоперевозки станут экономически целесообразными, а конкурс позволит проверить жизнеспособность новых технологических решений в действии», комментирует управляющий директор Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых.

Инженерные соревнования направлены на преодоление критически важных технологических барьеров для развития грузовой беспилотной авиации. По словам гендиректора компании-разработчика «БАС Глори Эйр»Александра Михеева, подобные мероприятия позволяют испытать готовность техники к выполнению рабочих задач и стимулируют дальнейшую работу по ее совершенствованию. «БАС Глори Эйр» принимала участие в конкурсе Up Great «Аэрологистика» в 2024 году — аппараты БВС OG-202 и OG-25 подтвердили свои характеристики, преодолев технологические барьеры, выполнив поставленные задачи и войдя по итогам испытаний в тройку лидеров.

В ходе «Аэрологистики 2.0» будут тестироваться решения, обеспечивающие бесперебойную и безопасную перевозку грузов одновременно несколькими разнотипными БАС на реальных маршрутах, в том числе в условиях нарушения навигации. Масса перевозимого груза, включая потребительские товары и техническое оборудование, составит от 3 до 60 кг.

Первые испытания пройдут на территории Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе сочетаются экстремальные климатические условия, обширные территории и потребность в доставке грузов в труднодоступные локации. Здесь уже накапливается опыт экспериментального использования дронов-доставщиков. За первое полугодие 2025 года количество полетов беспилотников выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Общее количество полетов в регионе в 2024 году составило 17 762, следует из данных ГК ОрВД. Всего в стране на июнь 2025 года зарегистрировано 59 тыс. полетов БАС — учитывались рейсы 128 тыс. дронов весом менее 30 кг.

«Сегодня нужны решения, которые позволят обеспечить безопасную и надежную аэрологистику на удаление 10–20 км, а при необходимости до 40–50 км, чтобы максимально быстро интегрировать БАС и увеличить их применяемость по всей стране», — резюмирует Павел Камнев из компании «Лаборатория будущего».