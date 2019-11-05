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Экономика ,  
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Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель
Нефтяные цены на мировых рынках продолжают расти третий торговый день подряд
BRENT BR-11.19 $63 +4,65%
Фото: DPA / ТАСС

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые более чем за месяц превысила $63, следует из данных торгов. На пике стоимость Brent 5 ноября достигла отметки $63,17, что на 1,67%, или $1,14, выше уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз выше отметки $63 стоимость барреля Brent поднималась 24 сентября.

Схожими темпами растет и стоимость барреля нефти марки WTI. На максимуме его цена достигла отметки $57,49, что на 1,68%, или $0,95, выше уровня закрытия торгов 4 ноября.

Рост нефтяных котировок продолжается третий день подряд. 1 ноября стоимость барреля Brent выросла на 2,42%, а 4 ноября — на 0,71%, стоимость барреля WTI в те же даты — на 3,73 и 0,6% соответственно.

К 19:10 мск стоимость барреля Brent составляла $62,99, цена барреля WTI — $57,23.

Небольшое восстановление цен на нефть идет на фоне позитивных изменений в торговых войнах США и Китая, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «В целом же уровень цен будет зависеть от темпов роста добычи в США. ОПЕК+ в свою очередь, похоже, придется и дальше продлевать соглашение для удержания относительно высоких цен. Иначе мы увидим рост как в США, так и в ОПЕК+, что может сильно негативно отразиться на ценах», — добавил он.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: Brent, нефть
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