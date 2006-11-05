Венесуэла пригрозила прекратить поставки нефти в США

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна может прекратить поставки нефти в США в случае, если венесуэльская оппозиция при поддержке американского правительства попытается дестабилизировать ситуацию в стране после президентских выборов 3 декабря с.г.

"Если империя (США) и ее лакеи попытаются произвести еще один переворот, проигнорировав результаты выборов, мы не отправим в США больше ни одной капли нефти", - сказал У.Чавес, передает (C) Associated Press.

Венесуэла занимает пятое место в мире среди экспортеров нефти, ежедневно отправляет в Соединенные Штаты 1,5 млн барр "черного золота" и постоянно увеличивает объемы продаж в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Именно тот факт, что Венесуэла – один из основных игроков на мировом энергетическом рынке, позволяет ее президенту У.Чавесу чувствовать уверенность и делать смелые заявления. Он не раз требовал ликвидировать "империю США" и постоянно угрожает взвинтить мировые цены на нефть до 100 долларов за баррель.

Ранее президент Венесуэлы уже обвинял американское правительство и венесуэльскую оппозицию в намерении организовать беспорядки в стране после выборов. У.Чавес был избран президентом в 2000г. сроком на 6 лет и намерен остаться на своем посту как минимум до 2021г. Оппозиция называет обвинения президента беспочвенными. При этом она, в свою очередь, выражает опасения относительного того, что стиль правления У.Чавеса становится все более авторитарным и схожим с кубинским коммунизмом