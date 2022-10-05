Байден запретил Минфину США обмен спецправами заимствования с Россией

Закон предусматривает аналогичный запрет на обмен SDR с Белоруссией. Минфин обязали продвигать такую же меру среди других стран-членов МВФ и противодействовать выделению финансовой помощи двум странам через финансовые организации

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Министерству финансов страны участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон <...> «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — сказано в заявлении.

На сайте Конгресса сказано, что тот же закон обязует Министерство финансов «активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии». Ведомству предписали направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию для противодействия выделению финансовой помощи России или Белоруссии «за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения».