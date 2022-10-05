Байден запретил Минфину США обмен спецправами заимствования с Россией
Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Министерству финансов страны участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон <...> «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — сказано в заявлении.
На сайте Конгресса сказано, что тот же закон обязует Министерство финансов «активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии». Ведомству предписали направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию для противодействия выделению финансовой помощи России или Белоруссии «за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения».
Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — это искусственно созданное средство платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.
В августе 2021 года в обращении находилось около 456 млрд SDR (эквивалент $650 млрд). Квота России составляет 2,71% — 12,9 млрд SDR. У США самая большая квота - 17,4%.
Размер квоты определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов.
Страны – члены МВФ могут использовать SDR в сделках по кредитам и займам, при погашении обязательств между собой и в операциях с участием МВФ. В последнем случае это может быть выплата по процентам и погашение кредитов и займов или оплата увеличений квот. Также страны могут менять SDR на валюту.