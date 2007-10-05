Международные резервные активы РФ выросли до $425,3 млрд

Международные резервные активы РФ по итогам 9 месяцев 2007г. достигли 425 млрд 378 млн долл., что на 40% больше, чем в начале года, сообщил Банк России. За сентябрь международные резервные активы выросли на 2,24% (на 1 сентября 2007г. они составляли 416 млрд 040 млн долл.).

От общей суммы резервные активы в иностранной валюте на 1 октября 2007г. составили 309 млрд 963 млн долл., специальные права заимствования (СДР) - 1 млн долл., резервная позиция РФ в Международном валютном фонде (МВФ) - 368 млн долл., объем золота - 10 млрд 114 млн долл., другие резервные активы снизились за месяц на 2,8% - до 104 млрд 932 млн долл.

Международные резервные активы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ по состоянию на отчетную дату. Международные резервные активы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, СДР, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

В категорию активов в иностранной валюте входят валютные активы Банка России и правительства РФ в форме наличных денег, банковских депозитов в банках-нерезидентах (с рейтингом не ниже А по классификациям Fitch IВСА и Standard & Poor's или А2 по классификации Moody's), а также государственных и других ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, имеющими аналогичный рейтинг.

В категории "Другие резервные активы" учитываются средства в форме обратных РЕПО. Из перечисленных активов начиная с 1 сентября 1999г. вычитается сумма, эквивалентная остаткам в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков-резидентов в Банке России, кроме средств, предоставленных Внешэкономбанку для обслуживания государственного внешнего долга.

Начиная с 1 января 2006г. монетарное золото оценивается по текущим котировкам Банка России. До этого использовалась фиксированная цена в 300 долл. за одну тройскую унцию.