Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока
Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности, от того, как будет развиваться этот регион, во многом зависит будущее всей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию ведет РБК.
Россия продолжит улучшать деловой климат в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности, в том числе улучшать условия для иностранных инвесторов, сообщил он.
Так, власти России планируют создать первую международную территорию опережающего развития (ТОР) в Приморском крае, сказал президент. Он призвал Госдуму ускорить разработку законопроекта о международных ТОРах.
Президент поручил рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных электростанций. «Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, мы вчера тоже с коллегами об этом говорили», — сказал глава государства.
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