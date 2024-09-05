Генпрокурор анонсировал амнистию для недобросовестных поставщиков

Генпрокурор Игорь Краснов предложил амнистировать предпринимателей, которые попали в реестр недобросоветных поставщиков за срыв госконтрактов. Условием для этого станет доказательство непреднамеренности нарушения

Компании, которые непреднамеренно нарушили обязательства по госзаказу и попали в реестр недобросовестных поставщиков, необходимо амнистировать. С таким предложением выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе сессии Восточного экономического форума «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса», передает корреспондент РБК.

В условиях турбулентности мировой экономики, разрушения сложившихся цепочек поставок и финансовых расчетов «сотни коммерческих структур не смогли надлежащим образом исполнить свои обязательства перед государственными заказчиками», констатировал генпрокурор. В результате они были внесены в реестр недобросовестных поставщиков — «черный список» ненадежных участников закупок, которые допустили нарушения или не исполнили взятые на себя обязательства по контрактам и договорам, заключенным в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для компании попадание в реестр означает ограничение на участие в госзакупках в течение двух лет.

При этом долгое время многие из указанных компаний имели «безупречную репутацию, не раз доказывая всем свою состоятельность», указал Краснов. «В отношении к ним следовало обеспечить более взвешенный подход. Теперь исправить ситуацию возможно путем объявления амнистии для включенных в реестр организаций», — сказал он.

По словам генпрокурора, потенциал этих предпринимателей послужит дополнительным ресурсом развития экономики и рынка труда.

«Уже поручил подготовить необходимое предложения в правительство, которые позволят пересмотреть ранее принятые антимонопольными органами подобные решения. Разумеется, при условии выработки объективных критериев оценки непреднамеренности нарушения тех обязательств по государственным контрактам и наличия внешних барьеров для их исполнения», — отметил Краснов.