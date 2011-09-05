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Украина пригласила РФ поработать с компанией-преемником "Нефтегаза"
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Украина пригласила РФ поработать с компанией-преемником "Нефтегаза"
Экономика, 05 сен 2011, 21:00
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Украина пригласила РФ поработать с компанией-преемником "Нефтегаза"
Премьер-министр Украины Николай Азаров пригласил российскую сторону приобрести акции и принять участие в работе новой газодобывающей компании, которая будет создана после реструктуризации НАК "Нефтегаз Украины".

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Киеве, сообщили РБК в пресс-службе правительства республики.

Н.Азаров спрогнозировал, что эта компания сможет получить лицензию на добычу приблизительно 1 трлн куб. м природного газа. "Нефтегаз" будет реформирован, появится абсолютно прозрачная компания, которая будет заниматься добычей газа.

"Мы разместим акции этой компании на фондовых биржах. Если Россия захочет принять участие в работе этой компании - пожалуйста. Этой компании будут переданы активы на добычу приблизительно 1 трлн куб. м газа", - пояснил премьер-министр Украины.

В то же время он выразил надежду, что интересы стратегического партнерства и кооперации между двумя странами во многих отраслях экономики будут выше, чем мгновенное получение Россией сверхприбылей по "кабальным для Украины" газовым соглашениям 2009г.

Н.Азаров подчеркнул, что за 1,5 года работы нового президента и правительства Украины удалось возобновить нормальные партнерские отношения между двумя странами и начать реализацию долгосрочных кооперационных проектов, в частности в отрасли авиастроения, ядерной энергетики и т.д.

"Мы начали целый ряд серьезных интеграционных и кооперационных проектов и в дальнейшем нас интересует совместный рынок России, Белоруссии и Казахстана. Мы открыты для российских инвестиций. Долгосрочные стратегические интересы должны быть важнее, чем мгновенный аспект, связанный с газовыми разногласиями. Я в это искренне верю", - заключил глава правительства Украины.

По словам главы "Нефтегаза Украины" Евгения Бакулина, Украину устроила бы цена на российский газ на уровне 230 долларов.

Теги: Киев , НАК , Нефтегаз Украины , Украина , российская сторона
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