Reuters сообщил о планах ЕС сократить импорт пшеницы и сахара с Украины

6 июня ЕС отменил так называемый «торговый безвиз» с Украиной. Согласно новому соглашению, Украина сможет экспортировать в Евросоюз больше продукции, чем до начала военных действий, но меньше, чем во время «безвизовой торговли»

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Евросоюз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 70-80% в рамках новых квот, сообщает Reuters.

6 июня ЕС отменил так называемый «торговый безвиз» с Украиной — преференции, введенные летом 2022 года и позволяющие беспошлинно ввозить украинские товары на рынок ЕС (их срок истек 5 июня), и вернул квоты, напоминает «Европейская правда». 30 июня Киев и Брюссель договорились о новых условиях торговли вместо «безвиза», писало издание со ссылкой на еврокомиссара по вопросам торговли и экономической безопасности Мароша Шефчовича.

После начала российской операции на Украине ЕС для поддержки украинских производителей сельхозпродукции отменил пошлины и квоты на украинский экспорт. Также вступило в силу соглашение об упрощении грузовых перевозок между ЕС и Украиной. Это вызвало протесты фермеров граничащих с Украиной европейских стран, которые не в силах конкурировать с более дешевой украинской сельхозпродукцией. Венгрия, Словакия и Польша в одностороннем порядке установили эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки.

По словам Шефчовича, новый вариант соглашения «устанавливает долгосрочные предсказуемые и взаимовыгодные рамки, которые принесут пользу экспортерам, бизнесу и фермерам с обеих сторон, а также позволит «укрепить путь Украины к членству в ЕС».

Согласно договоренностям, Украина сможет экспортировать в ЕС больше продукции, чем до начала военных действий, но меньше, чем во время «безвизовой торговли».

Так, как сообщил Reuters высокопоставленный чиновник ЕС, годовая квота на пшеницу составит 1,3 млн т, что на 30% больше уровня до 2022 года (1 млн т на тот момент). По данным ЕК, это на 70–80% меньше, чем за последние три сезона. Так, в 2024/25 году по состоянию на 30 июня Евросоюз импортировал около 4,5 млн т украинской пшеницы, в 2023/24 — 6,5 млн т, а в 2022/23 — 6,1 млн т. Импортная квота на ячмень для Украины увеличится с 350 тыс. т до 450 тыс. т, что соответствует объему импорта в 2024/25 году, но составит лишь около половины объемов 2022/23 и 2023/24 годов.

Брюссель также установил квоту на украинский сахар в размере 100 тыс. т, что выше 20 тыс. т, которые были до начала боев, но ниже импорта в 2022/23 году (400 тыс. т) и 2023/24 (более 500 тыс. т). Для мяса птицы квота увеличена с 90 тыс. т до 120 тыс. т.

Трейдеры уверены, что украинская пшеница, предлагаемая по конкурентоспособным ценам, сможет найти альтернативных покупателей в странах Северной Африки и Азии, отмечает агентство.

Кроме того, соглашение позволяет отдельным странам Евросоюза принимать дополнительные меры для защиты своих рынков в случае их дестабилизации из-за украинской продукции, сообщает Reuters.