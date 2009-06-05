Украина включила печатный станок, чтобы расплатиться за газ

Президент Украины Виктор Ющенко одобрил проведение эмиссии гривны на 3,8 млрд грн (около 500 млн долл.) для расчетов за российский газ за май. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совбеза страны. "У меня не было другого выхода, кроме как одобрить сегодня решение об эмиссии ресурсов, и через час пойдет платеж за газ", - отметил он.

Президент также отметил, что, по его мнению, Украина способна самостоятельно решить вопрос расчетов за газ, не обращаясь к посредникам. Об этом глава украинского государства заявил на совещании с председателем Национального банка Украины Владимиром Стельмахом и председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" Олегом Дубиной относительно расчетов за газ за текущий месяц, сообщает пресс-служба главы государства.

"Никаких перебоев с выплатами у Украины быть не может", - подчеркнул В.Ющенко. Глава государства поручил НБУ вместе с НАК "Нефтегаз Украины" срочно решить вопрос расчетов за газ. Президент отметил, что все расчеты должны быть завершены до 7 июня. "Мы не позволим наращивать газовый кризис, Украина и заграничные потребители будут с газом", - подчеркнул он. Также НБУ и НАК "Нефтегаз Украины" получили поручения президента как можно быстрее предоставить стратегию планирования расчетов за газ на ближайшие три месяца.

Ранее премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что в случае, если Украина не заплатит за российский газ, в том числе за объемы закачки в подземные газовые хранилища (ПХГ) страны, это может привести в конце июня - начале июля к полной остановке транзита российского газа через территорию Украины в Европу.