Украина включила печатный станок, чтобы расплатиться за газ

Президент также отметил, что, по его мнению, Украина способна самостоятельно решить вопрос расчетов за газ, не обращаясь к посредникам. Об этом глава украинского государства заявил на совещании с председателем Национального банка Украины Владимиром Стельмахом и председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" Олегом Дубиной относительно расчетов за газ за текущий месяц, сообщает пресс-служба главы государства.
"Никаких перебоев с выплатами у Украины быть не может", - подчеркнул В.Ющенко. Глава государства поручил НБУ вместе с НАК "Нефтегаз Украины" срочно решить вопрос расчетов за газ. Президент отметил, что все расчеты должны быть завершены до 7 июня. "Мы не позволим наращивать газовый кризис, Украина и заграничные потребители будут с газом", - подчеркнул он. Также НБУ и НАК "Нефтегаз Украины" получили поручения президента как можно быстрее предоставить стратегию планирования расчетов за газ на ближайшие три месяца.
Ранее премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что в случае, если Украина не заплатит за российский газ, в том числе за объемы закачки в подземные газовые хранилища (ПХГ) страны, это может привести в конце июня - начале июля к полной остановке транзита российского газа через территорию Украины в Европу.