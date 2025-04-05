Какие отрасли в России стали больше зависеть от импорта. Инфографика
Производство табачных изделий к 2023 году стало более импортозависимым, чем в 2021 году. Это следует из публикации «Производственная зависимость от импорта в регионах России после 2022 года», опубликованной в последнем номере журнала Новой экономической ассоциации. Ее авторами выступают эксперты РАНХиГС Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова.
Так, из этой публикации следует, что к 2023 году зависимость от импорта у производства табачных изделий выросла на 4,3 п.п. — с 61,15 до 65,44%. На втором месте — производство лекарств с показателем 50,93% (против 50,19% в 2021-м). На третьем — рыболовство (но тут зависимость от импорта упала с 48,95 до 40,32%).
Увеличение зависимости производства от импорта также зафиксировали в:
- добыче угля (плюс 5 процентных пунктов к 2021 году);
- деятельности в области информации и связи (плюс 2,1 п.п.);
- производстве текстильных изделий (плюс 0,2 п.п.).
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