ФАС предложила не допускать крупные компании к госконтрактам на клининг

Часть услуг, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, крупные компании не должны претендовать на такие контракты, считает ФАС

Игорь Артемьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Часть видов работ, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, доступ к ним большим компаниям нужно запретить. Об этом, выступая на заседании Госсовета, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Мы предлагаем в дополнение к тем мерам, которые есть в законодательстве о госзакупках, добавить еще такую важную вещь, как реестр видов работ, которые отдаются только малым компаниям. Заборы красить должны в России только маленькие компании. Осуществлять клининг и выворачивать лампочки тоже, наверное, могут они. Они прекрасно с этим справляются», — сказал Артемьев. При этом большие компании дробят свой бизнес и пытаются получить даже маленькие подряды, добавил он.

В начале марта объединение «Опора России» направило в ФАС письмо, где указало на проблемы конкуренции, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия (МСП) в сфере госзакупок. В июне 2016-го правительство приняло стратегию развития МСП до 2030 года, одно из ее направлений — постепенное наращивание обязательной квоты на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно действующим правилам госкомпании должны отдавать 10% заказов малому и среднему бизнесу на спецторгах (закупки до 200 млн руб., то есть прямые закупки у МСП) и 18% от общего объема заказов. С 2018 года доля прямых закупок увеличится соответственно до 15 и 25% от общего объема.

Крупные госкорпорации открыли для публичного доступа списки закупок, признает в своем письме «Опора России», и это значительно упростило поиск контрактов для предпринимателей. Но почти все крупные заказчики требуют пройти добровольную сертификацию: поставщик должен доказать свое соответствие стандартам заказчика.​