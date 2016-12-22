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ФАС предложила не допускать крупные компании к госконтрактам на клининг
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ФАС предложила не допускать крупные компании к госконтрактам на клининг
Экономика, 15:18
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ФАС предложила не допускать крупные компании к госконтрактам на клининг
Часть услуг, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, крупные компании не должны претендовать на такие контракты, считает ФАС
Игорь Артемьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Часть видов работ, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, доступ к ним большим компаниям нужно запретить. Об этом, выступая на заседании Госсовета, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Мы предлагаем в дополнение к тем мерам, которые есть в законодательстве о госзакупках, добавить еще такую важную вещь, как реестр видов работ, которые отдаются только малым компаниям. Заборы красить должны в России только маленькие компании. Осуществлять клининг и выворачивать лампочки тоже, наверное, могут они. Они прекрасно с этим справляются», — сказал Артемьев. При этом большие компании дробят свой бизнес и пытаются получить даже маленькие подряды, добавил он.

В начале марта объединение «Опора России» направило в ФАС письмо, где указало на проблемы конкуренции, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия (МСП) в сфере госзакупок. В июне 2016-го правительство приняло стратегию развития МСП до 2030 года, одно из ее направлений — постепенное наращивание обязательной квоты на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно действующим правилам госкомпании должны отдавать 10% заказов малому и среднему бизнесу на спецторгах (закупки до 200 млн руб., то есть прямые закупки у МСП) и 18% от общего объема заказов. С 2018 года доля прямых закупок увеличится соответственно до 15 и 25% от общего объема.

Крупные госкорпорации открыли для публичного доступа списки закупок, признает в своем письме «Опора России», и это значительно упростило поиск контрактов для предпринимателей. Но почти все крупные заказчики требуют пройти добровольную сертификацию: поставщик должен доказать свое соответствие стандартам заказчика.​

Автор: Антон Фейнберг.
При участии: Екатерина Копалкина.
Теги: малый бизнес , Федеральная антимонопольная служба , госзакупки
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