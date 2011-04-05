"Норникель" приступил ко второму этапу buy-back на $4,5 млрд

ОАО "ГМК "Норильский никель" начало второй этап программы повышения капитализации компании, объявив о новом выкупе собственных акций с рынка. На этот раз "дочка" горнодобывающего гиганта Corbiere Holdings Limited готова выкупить акции ГМК на сумму 1,2 млрд долл.

Выкупу с открытого рынка подлежат обыкновенные акции "Норникеля" номинальной стоимостью 1 руб., в том числе акции, представленные американскими депозитарными акциями (АДА, ADS).

Накануне "Норникель" заявил, что Corbiere завершила buy-back (обратный выкуп) акций и ADS компании, купив 6,85% размещенных бумаг за 3,3 млрд долл. Corbiere приобрела 13 млн 067 тыс. 302 акции, включая акции, права на которые удостоверены ADS, по цене 252 долл. за акцию и 25,2 долл. за одну ADS.

Обратный выкуп акций на общую сумму в 4,5 млрд долл. был одобрен советом директоров норильской компании в конце прошлого года.

Для осуществления выкупа акций и ADS на открытом рынке компания Corbiere привлекла независимого брокера. В соответствии с соглашением между компанией Corbiere и брокером, компания уполномочила брокера на совершение по его усмотрению сделок по приобретению акций и ADS на условиях, предусмотренных соглашением. Брокер будет заключать сделки от имени и в интересах компании Corbiere по приобретению акций на открытом рынке ММВБ и РТС и ADS на открытом рынке Лондонской фондовой биржи.