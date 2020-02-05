Впервые за 9 лет возврат иностранных кредитов превысил их предоставление

Разница между объемом выданных и возвращенных России иностранных госкредитов составила 35 млрд руб. Эти показатели могут быть связаны с тем, что в сентябре прошлого года Кипр досрочно выплатил свой долг

В 2019 году Россия предоставила иностранным государствам и организациям кредиты на общую сумму 215 млрд руб., вернули в казну за тот же период 250 млрд руб. долгов, следует из данных Федерального казначейства и Счетной палаты, собранных РБК.

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов, чем получила обратно. Максимальная разница между двумя показателями (с 2010 по 2019 год) была зафиксирована в 2017 году, когда Россия предоставила иностранным государствам и организациям 199,1 млрд руб., а обратно получила 51,9 млрд руб.

То, что возврат иностранных госкредитов оказался выше предоставления впервые за много лет, связано в первую очередь с досрочным погашением российского кредита на €1,6 млрд Кипром в сентябре 2019 года (в том же месяце бюджет получил сразу 129 млрд руб, а сальдо госкредитов вышло в плюс), а также изменившимися отношениями с Белоруссией: ранее Москва стабильно выдавала Минску новые займы для погашения старых, однако в 2019 году Россия до последнего отказывалась предоставлять Белоруссии такой госкредит на $600 млн.

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Экономика

Больше всего иностранных госкредитов российское правительство выдало в декабре 2019 года — на сумму 65 млрд руб., тогда как перед этим ежемесячные объемы предоставления составляли 10-15 млрд руб.

На середину 2019 года долговые требования российских «органов госуправления» (федеральное правительство, регионы, а также ряд госкорпораций) составляли $45,6 млрд.

В августе прошлого года РБК подсчитал, что крупнейшими должниками России на тот момент являлись Белоруссия ($7,55), Украина ($3,7 млрд) и Венесуэла ($3,5 млрд).