Официальный курс доллара вырос почти на 50 копеек

Торги на российском валютном рынке ММВБ начались сегодня резким снижением курса рубля по отношению к доллару и евро. Поводом для падения национальной валюты стало резкое падение мировых цен на нефть (на 5% за один день) и снижение евро к доллару на рынке Forex.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на выходные, составляет 30,4666 руб./долл. Это на 46 копеек выше предыдущего официального курса. По состоянию на 12:25 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 30,4745 руб./долл. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 30,555 руб./долл., минимальные – 30,405 руб./долл.

Подорожала сегодня по отношению к рублю и единая валюта еврозоны. По состоянию на 12:25 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 41,7207 руб./евро, что на 11 копеек выше официального курса евро на сегодня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 41,889 руб./евро, минимальные – 41,639 руб./евро.

На фоне удорожания евро и доллару ощутимо подорожала и бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро). По состоянию на 12:25 мск бивалютный ориентир ЦБ РФ торговался на отметке 35,5553 руб., что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики "Номос-Банка" отмечают, что негативные настроения, установившиеся на международных торговых площадках, продолжают обеспечивать поддержку доллару на рынке Forex. На вчерашних торгах пара евро/доллар опустилась ниже отметки 1,38 долл./евро и сегодня котируется в районе 1,37 долл./евро.

"Мы полагаем, что пока на международных рынках продолжают доминировать пессимистичные настроения, среди российских участников будут преобладать продавцы. При этом главным ориентиром для курса национальной валюты на ближайшее время будет по-прежнему выступать динамика цен на нефть", - заключили аналитики "Номос-Банка".